به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات‌اسلامی استان لرستان با اشاره به در پیش بودن مراسم تشییع آقای شهید ایران گفت: بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته در سطح استان و درخواست‌های مکرر مردمی برای برگزاری مراسم گرامیداشت قائد شهید امت، برنامه‌های ویژه‌ای با شعار «بایدبرخاست» از روز شنبه ۱۳ تیر به مدت یک هفته در سراسر استان برگزار خواهد شد.



حجت‌الاسلام والمسلمین احمدرضا غلامی با تأکید بر مردم‌پایه بودن همه برنامه ها، مراسمات برنامه ریزی شده در مرکز استان را به شرح ذیل اعلام‌ کرد:

شنبه ۱۳ تیر ساعت۸ صبح: مراسم سوگواری در محوطه استانداری با میزبانی آموزش و پرورش، دانشگاهیان و فرهنگیان

یکشنبه ۱۴ تیر ساعت ۹:۳۰: حوزه علمیه کمالیه خرم‌آباد با محوریت نماینده مکرم ولی فقیه در استان و مسئولیت حوزه علمیه برادران

دوشنبه ۱۵ تیر ساعت ۸صبح: مراسم عزاداری در محوطه استانداری با میزبانی استانداری و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سپس دسته روی به سمت میدان شهدا، خیابان شهدا تا مقابل مسجد جوادالائمه (ع)

سه شنبه ۱۶ تیر ساعت ۹صبح: اجتماع بزرگ بانوان در حسینیه ثارالله با محوریت امور بانوان استانداری و بسیج خواهران سپاه

چهارشنبه ۱۷ تیر ساعت۹صبح: اجتماع عشایر و روستائیان در حسینیه ثارالله با محوریت بسیج عشایر سپاه، جهاد کشاورزی و امور عشایری

پنجشنبه ۱۸ تیر ساعت ۷:۳۰: مراسم سوگواری عطرافشانی گلزار مطهر شهدا در گلزار شهدای خرم‌آباد با مسئولیت سپاه پاسداران، ارتش و نیروی انتظامی

جمعه ۱۹ تیر ساعت ۱۰ صبح: مراسم سوگواری در مصلای الغدیر با میزبانی نماینده مکرم ولی فقیه در استان و ستاد برگزاری نماز جمعه با حضور اقشار مختلف مردم

یکشنبه ۲۱ تیر ساعت ۹ صبح: مراسم عمومی همزمان با سومین روز تدفین آقای شهید ایران در مصلای الغدیر خرم‌آباد با حضور اقشار مختلف مردم