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همزمان با نزدیک شدن به آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، مردم و مسئولان مازندران بر حضور گسترده در این مراسم و تداوم راه و آرمانهای ایشان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با نزدیک شدن به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، مردم و مسئولان مازندران بر حضور گسترده در این آیین و استمرار راه و آرمانهای ایشان تأکید کردند.
در صد و بیستویکمین شب اجتماع مردم ساری، برخی از شهروندان با اشاره به فداکاریهای رهبر شهید و خانواده ایشان، حضور در مراسم تشییع را کمترین ادای دین به سالها مجاهدت و خدمت دانستند و اظهار کردند که حضور گسترده مردم، جلوهای از اقتدار، وحدت و وفاداری ملت به آرمانهای انقلاب اسلامی خواهد بود.
در این میان، برخی نیز با اشاره به نماد «مشت گرهکرده»، آن را نشانه استقامت، پایداری و مقاومت در مسیر دفاع از آرمانهای انقلاب و ادامه راه رهبر شهید عنوان کردند.
آیتالله لائینی، نماینده ولیفقیه در مازندران نیز با دعوت از مردم برای حضور هرچه باشکوهتر در مراسم تشییع، گفت: هرچه حضور مردم گستردهتر و پرشورتر باشد، نشاندهنده جایگاه مردمی، سرمایه اجتماعی و محبوبیت رهبر شهید است.
وی افزود: مردم با حضور در این مراسم، تنها با پیکر رهبر شهید وداع میکنند، اما راه، اندیشه و آرمانهای او را ادامه خواهند داد؛ موضوعی که موجب ناامیدی دشمنان خواهد شد.