کارزار رسانه‌ای پیشگیری از اعتیاد در لاهیجان کارزار رسانه‌ای پیشگیری از اعتیاد در لاهیجان کارزار رسانه‌ای پیشگیری از اعتیاد در لاهیجان کارزار رسانه‌ای پیشگیری از اعتیاد در لاهیجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان در حاشیه این کارزار، از برنامه ریزی برای تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم نهاد و خیرین برای تقویت اقدامات پیشگیری، درمان و مقابله با اعتیاد در استان خبر داد.

امیر مرادی با بیان اینکه رویکرد اصلی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، ایجاد انسجام و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و خانواده‌ها است، افزود: وظایف هر یک از دستگاه‌ها به صورت مشخص تفکیک و تبیین شده است تا اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با انسجام بیشتری دنبال شود.

وی با اشاره به تقسیم وظایف دستگاه‌های اجرایی در حوزه پیشگیری از اعتیاد، گفت: آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اثرگذار در حوزه آموزش و پیشگیری در این خصوص، مأموریت‌های مشخصی را بر عهده دارد.

سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان گفت: با هماهنگی انجام‌شده با کمیته امداد امام خمینی (ره)، برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه برای حدود ۷ هزار خانواده آسیب پذیر تحت پوشش این نهاد در دستور کار قرار گرفته است.

امیر مرادی با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های خودیاری در کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزود: هماهنگی‌های لازم برای رفع برخی مشکلات این مجموعه‌ها، به ویژه در زمینه فعالیت‌های فرهنگی و حمایتی و حضور مؤثرتر آنان در مراکز مرتبط از جمله زندان‌ها، در حال انجام است.

وی با قدردانی از مشارکت خیران و سازمان‌های مردم نهاد در اجرای برنامه‌های هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر در لاهیجان، برپایی نمایشگاه‌های آموزشی و اجرای برنامه‌های فرهنگی از جمله تئاتر خیابانی را از اقدامات مؤثر در افزایش آگاهی عمومی، به ویژه در میان نوجوانان و جوانان عنوان کرد.