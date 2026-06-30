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کارزار رسانهای پیشگیری از اعتیاد با هدف افزایش آگاهی شهروندان در خصوص آسیبهای ناشی از مصرف مواد مخدر و معرفی راهکارهای پیشگیری از اعتیاد در حاشیه استخر لاهیجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان در حاشیه این کارزار، از برنامه ریزی برای تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، سازمانهای مردم نهاد و خیرین برای تقویت اقدامات پیشگیری، درمان و مقابله با اعتیاد در استان خبر داد.
امیر مرادی با بیان اینکه رویکرد اصلی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، ایجاد انسجام و همافزایی میان دستگاههای اجرایی، سازمانهای مردمنهاد و خانوادهها است، افزود: وظایف هر یک از دستگاهها به صورت مشخص تفکیک و تبیین شده است تا اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با انسجام بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به تقسیم وظایف دستگاههای اجرایی در حوزه پیشگیری از اعتیاد، گفت: آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهمترین دستگاههای اثرگذار در حوزه آموزش و پیشگیری در این خصوص، مأموریتهای مشخصی را بر عهده دارد.
سرپرست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان گفت: با هماهنگی انجامشده با کمیته امداد امام خمینی (ره)، برنامههای آموزشی و پیشگیرانه برای حدود ۷ هزار خانواده آسیب پذیر تحت پوشش این نهاد در دستور کار قرار گرفته است.
امیر مرادی با اشاره به نقش سازمانهای مردمنهاد و گروههای خودیاری در کاهش آسیبهای اجتماعی، افزود: هماهنگیهای لازم برای رفع برخی مشکلات این مجموعهها، به ویژه در زمینه فعالیتهای فرهنگی و حمایتی و حضور مؤثرتر آنان در مراکز مرتبط از جمله زندانها، در حال انجام است.
وی با قدردانی از مشارکت خیران و سازمانهای مردم نهاد در اجرای برنامههای هفته جهانی مبارزه با مواد مخدر در لاهیجان، برپایی نمایشگاههای آموزشی و اجرای برنامههای فرهنگی از جمله تئاتر خیابانی را از اقدامات مؤثر در افزایش آگاهی عمومی، به ویژه در میان نوجوانان و جوانان عنوان کرد.