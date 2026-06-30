به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ یوسف مهری بیان کرد: سکوی R۴ در ابتدا بخشی از مجموعه سکوی مادر R۷ بود و نفت تولیدی این سکو برای فرآورش به R۷ منتقل و سپس از آنجا به جزیره لاوان ارسال می‌شد. با حمله دشمن به سکوی R۷ در دوران دفاع مقدس، این تأسیسات از مدار خارج شد، اما سکوی R۴ سالم ماند و با توجه به ظرفیت تولید میدان، تصمیم بر آن شد که این سکو به‌صورت مستقل به فعالیت خود ادامه دهد.

وی افزود: برای تحقق این هدف، تجهیزات مورد نیاز شامل بخش مسکونی، مخازن و ظروف تفکیک‌کننده، سامانه‌های تولید برق، تأسیسات فرآورشی و دیگر تجهیزات جانبی روی سکو نصب شد تا امکان تولید مستقل فراهم شود. از آن زمان تاکنون سکوی R۴ به‌طور پیوسته در چرخه تولید قرار دارد و یکی از قدیمی‌ترین سکو‌های فعال شرکت نفت فلات قاره ایران به شمار می‌رود.

مهری با بیان اینکه ظرفیت بالقوه میدان رشادت بسیار فراتر از تولید کنونی بود، بیان کرد: همین موضوع سبب شد طرح توسعه این میدان در دستور کار قرار گیرد تا با ایجاد زیرساخت‌های جدید، امکان بهره‌برداری از ظرفیت واقعی میدان فراهم شود.

وی گفت: در قالب این طرح، پنج سکوی اصلی شامل دو سکوی سرچاهی W۰ و W۴، سکوی مشعل F۴، سکوی فرآورشی P۴ و سکوی مسکونی Q۴ طراحی شده است. سکوی P۴ که اکنون مراحل نصب آن در حال انجام است، قلب فرآورش این مجموعه خواهد بود و نفت تولیدی سکو‌های سرچاهی پس از انتقال به این سکو، فرآورش و سپس از طریق خطوط لوله به پایانه نفتی لاوان ارسال می‌شود.

مهری ادامه داد: در ادامه نیز سکوی Q۴ به‌عنوان بخش اقامتی و پشتیبانی مجموعه نصب خواهد شد و با اتصال همه سکو‌ها از طریق پل‌های ارتباطی، مجموعه به‌صورت یکپارچه آماده بهره‌برداری می‌شود.

مسئول عملیات نوبت‌کاری سکوی R۴ میدان رشادت با اشاره به مراحل پایانی اجرای طرح بیان کرد: هم‌زمان با نصب سکوها، پنج رشته خط لوله نیز در میدان اجرا شده است که وظیفه انتقال نفت از سکو‌های تولیدی به P۴ و سپس انتقال آن به لاوان را به عهده دارند. همچنین، گاز تولیدی میدان نیز از طریق خطوط لوله به سکوی سلمان منتقل می‌شود.

مهری افزود: پس از تکمیل نصب سکوها، برقراری ارتباط میان آنها و آماده‌شدن همه تأسیسات، بهره‌بردار وارد مراحل پری‌کامیشنینگ و کامیشنینگ خواهد شد تا مقدمات راه‌اندازی کامل میدان فراهم شود.

وی تأکید کرد: با بهره‌برداری از این طرح، ظرفیت تولید میدان رشادت مطابق برنامه اعلام‌شده ازسوی مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران به ۳۵ هزار بشکه نفت در روز افزایش خواهد یافت.

مهری گفت: با آغاز درگیری‌ها و به‌منظور افزایش ضریب ایمنی تأسیسات، تولید به‌صورت موقت متوقف شد و کارکنان عملیاتی با وجود شرایط نامساعد دریا و امواج ۶ تا ۷ فوتی، با شناور خود را به سکو‌های تولیدی رساندند تا عملیات ایمن‌سازی چاه‌ها را انجام دهند.

وی بیان کرد: این اقدام با هدف کاهش مخاطرات احتمالی و حفاظت از تأسیسات و سرمایه‌های ملی انجام شد و کارکنان عملیاتی صنعت نفت در آن روز‌ها با وجود همه دشواری‌ها، مسئولیت خود را برای حفظ ایمنی و استمرار تولید به بهترین شکل انجام دادند.