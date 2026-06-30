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مسئول عملیات نوبتکاری سکوی R۴ میدان رشادت گفت: سکوی R۴ که بیش از ۵۵ سال از عمر آن میگذرد، پس از آسیبدیدن سکوی فرآورشی R۷ در دوران جنگ تحمیلی، با انجام تغییرات فنی به یک سکوی مستقل تولیدی تبدیل شد و تاکنون بدون وقفه در چرخه تولید قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ یوسف مهری بیان کرد: سکوی R۴ در ابتدا بخشی از مجموعه سکوی مادر R۷ بود و نفت تولیدی این سکو برای فرآورش به R۷ منتقل و سپس از آنجا به جزیره لاوان ارسال میشد. با حمله دشمن به سکوی R۷ در دوران دفاع مقدس، این تأسیسات از مدار خارج شد، اما سکوی R۴ سالم ماند و با توجه به ظرفیت تولید میدان، تصمیم بر آن شد که این سکو بهصورت مستقل به فعالیت خود ادامه دهد.
وی افزود: برای تحقق این هدف، تجهیزات مورد نیاز شامل بخش مسکونی، مخازن و ظروف تفکیککننده، سامانههای تولید برق، تأسیسات فرآورشی و دیگر تجهیزات جانبی روی سکو نصب شد تا امکان تولید مستقل فراهم شود. از آن زمان تاکنون سکوی R۴ بهطور پیوسته در چرخه تولید قرار دارد و یکی از قدیمیترین سکوهای فعال شرکت نفت فلات قاره ایران به شمار میرود.
مهری با بیان اینکه ظرفیت بالقوه میدان رشادت بسیار فراتر از تولید کنونی بود، بیان کرد: همین موضوع سبب شد طرح توسعه این میدان در دستور کار قرار گیرد تا با ایجاد زیرساختهای جدید، امکان بهرهبرداری از ظرفیت واقعی میدان فراهم شود.
وی گفت: در قالب این طرح، پنج سکوی اصلی شامل دو سکوی سرچاهی W۰ و W۴، سکوی مشعل F۴، سکوی فرآورشی P۴ و سکوی مسکونی Q۴ طراحی شده است. سکوی P۴ که اکنون مراحل نصب آن در حال انجام است، قلب فرآورش این مجموعه خواهد بود و نفت تولیدی سکوهای سرچاهی پس از انتقال به این سکو، فرآورش و سپس از طریق خطوط لوله به پایانه نفتی لاوان ارسال میشود.
مهری ادامه داد: در ادامه نیز سکوی Q۴ بهعنوان بخش اقامتی و پشتیبانی مجموعه نصب خواهد شد و با اتصال همه سکوها از طریق پلهای ارتباطی، مجموعه بهصورت یکپارچه آماده بهرهبرداری میشود.
مسئول عملیات نوبتکاری سکوی R۴ میدان رشادت با اشاره به مراحل پایانی اجرای طرح بیان کرد: همزمان با نصب سکوها، پنج رشته خط لوله نیز در میدان اجرا شده است که وظیفه انتقال نفت از سکوهای تولیدی به P۴ و سپس انتقال آن به لاوان را به عهده دارند. همچنین، گاز تولیدی میدان نیز از طریق خطوط لوله به سکوی سلمان منتقل میشود.
مهری افزود: پس از تکمیل نصب سکوها، برقراری ارتباط میان آنها و آمادهشدن همه تأسیسات، بهرهبردار وارد مراحل پریکامیشنینگ و کامیشنینگ خواهد شد تا مقدمات راهاندازی کامل میدان فراهم شود.
وی تأکید کرد: با بهرهبرداری از این طرح، ظرفیت تولید میدان رشادت مطابق برنامه اعلامشده ازسوی مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران به ۳۵ هزار بشکه نفت در روز افزایش خواهد یافت.
مهری گفت: با آغاز درگیریها و بهمنظور افزایش ضریب ایمنی تأسیسات، تولید بهصورت موقت متوقف شد و کارکنان عملیاتی با وجود شرایط نامساعد دریا و امواج ۶ تا ۷ فوتی، با شناور خود را به سکوهای تولیدی رساندند تا عملیات ایمنسازی چاهها را انجام دهند.
وی بیان کرد: این اقدام با هدف کاهش مخاطرات احتمالی و حفاظت از تأسیسات و سرمایههای ملی انجام شد و کارکنان عملیاتی صنعت نفت در آن روزها با وجود همه دشواریها، مسئولیت خود را برای حفظ ایمنی و استمرار تولید به بهترین شکل انجام دادند.