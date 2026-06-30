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۱۳۴ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی برای توسعه صنایعدستی و گردشگری زنجان اختصاصیافته و تلاشها برای افزایش این اعتبار ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان از تدوین سند جامع زنجیره ارزش صنایعدستی استان خبر داد و گفت: ۱۳۴ میلیارد تومان تسهیلات حمایتی برای توسعه صنایعدستی و گردشگری زنجان اختصاصیافته و تلاشها برای افزایش این اعتبار ادامه دارد.
داریوش نادری، از اختصاص تسهیلات حمایتی به فعالان حوزه صنایعدستی خبر داد و گفت: برای نخستینبار و باتدبیر وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، این اداره کل در فهرست نهادهای مشمول اعطای تسهیلات تبصره ۱۵ قرار گرفته است.
معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان اضافه کرد: در همین راستا ۱۳۴ میلیارد تومان تسهیلات استانی برای حمایت از هنرمندان صنایعدستی و فعالان گردشگری مصوب شده است.
نادری ادامه داد: در سفر اخیر قائممقام وزارتخانه به زنجان، پیگیریهایی برای افزایش این اعتبار انجام شد و مقرر شد وزارتخانه نیز رقمی معادل اعتبار استانی به این بخش اختصاص دهد تا امکان حمایت بیشتر از هنرمندان فراهم شود.
وی با اشاره به نحوه توزیع اعتبارات اظهار کرد: بر اساس برنامهریزی انجامشده، ۶۰ درصد این منابع در حوزه صنایعدستی و ۴۰ درصد در حوزه گردشگری هزینه خواهد شد.
معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان همچنین از تدوین «سند جامع زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید، عرضه و مصرف صنایعدستی» در چارچوب بند «د» ماده ۸۳ برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: طی ۲۰ روز آینده نشست مشترکی با سازمان مدیریت و برنامهریزی و دستگاههای مرتبط از جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت شهرکهای صنعتی، گمرک و اتاق بازرگانی برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این سند برای هر دستگاه وظایف مشخص و شاخصهای قابلسنجش تعریف میشود تا میزان پیشرفت و اثرگذاری اقدامات در حوزه صنایعدستی بهصورت سالانه ارزیابی شود. برای نمونه، اهداف مشخصی در زمینه توسعه کارتهای بازرگانی فعال در حوزه صنایعدستی و گسترش بازارهای صادراتی پیشبینی شده است.
نادری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای صنایعدستی شهرستان طارم اظهار کرد: از مجموع ۲۹۹ رشته مصوب صنایعدستی در کشور، ۲۶ رشته در شهرستان طارم فعال است که ۱۸ رشته آن بومی این شهرستان محسوب میشود.
وی با بیان اینکه برخی رشتههای شاخص صنایعدستی استان در مناطق مختلف زنجان رواج دارد، افزود: در روستای «قلات» طارم پنبهبافی و در روستای «پاوه رود» جاجیمبافی بهصورت سنتی و دستی انجام میشود. همچنین در شهرستان خدابنده پلاسبافی و در ماهنشان نیز گلیمبافی رواج دارد که نباید با جاجیم اشتباه گرفته شوند، هرچند شباهتهای ظاهری میان آنها وجود دارد.
معاون صنایعدستی اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان با اشاره به برنامههای آموزشی این حوزه گفت: در راستای تحقق عدالت آموزشی و احیای رشتههای در معرض فراموشی، امسال دوره آموزشی جاجیمبافی برای ۳۵ نفر برگزار شده است و یک دوره دیگر نیز برای پایان تابستان برنامهریزی شده است.