عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه با ارائه بسته‌های تسهیلاتی فعلی مردم خانه‌دار نمی‌شوند، گفت: برای حل این بحران باید شرایط اجاره‌نشینی تسهیل شده و قانون مالیات بر خانه‌های خالی با قدرت اجرا شود و تدبیر اساسی برای خانه دار شدن مردم باید اتخاذ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا نثاری با انتقاد از وضعیت فعلی تسهیلات خرید مسکن و عدم تناسب آن با قیمت‌های بازار، گفت: در حال حاضر میانگین قیمت مسکن در تهران متری حدود بیش ۱۶۰ میلیون تومان است. با این ارقام، وام مسکنی که اکنون پرداخت می‌شود، حتی کفاف خرید چند متر خانه را هم نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه تسهیللات فعلی خرید مسکن تهران تنها هزینه ۵ متر خانه است؛ افزود: با این شرایط، به هیچ عنوان نمی‌توانیم از طریق ارائه اینگونه بسته‌های تسهیلاتی، مردم را خانه‌دار کنیم. دولت در شرایط فعلی باید دو موضوع اساسی را برای خانه‌دار شدن مردم پیش ببرد، نخستین گام این است که شرایط اجاره‌نشینی را برای مستاجران تسهیل کنیم تا آنها بتوانند با پس‌انداز، به فکر خرید خانه بیفتند. گام دوم و مهم‌تر، اجرای واقعی و دقیق قانون مالیات بر خانه‌های خالی است.

نثاری ادامه داد: اطمینان می‌دهم که اگر مالیات بر خانه‌های خالی به درستی اجرا شود، عرضه واحد‌های خالی به بازار افزایش یافته و تنوع انتخاب برای مستاجران بیشتر می‌شود. این امر نه تنها می‌تواند سقف افزایش اجاره‌بها را تقلیل دهد، بلکه با کاهش و تثبیت قیمت‌ها، شرایطی فراهم می‌کند که مستاجر با داشته‌های خود و دریافت تسهیلات، بتواند وارد پروسه خرید مسکن شود.

وی با اشاره به وضعیت طرح‌های حمایتی مسکن در کشور گفت: در حال حاضر طرح‌های تامین مسکن در روستا‌ها روند خوبی را طی می‌کند، اما در شهر‌ها طرح‌های در حال اجرا دست و پا شکسته پیش می‌روند. اگر دولت واقعا به دنبال خانه‌دار کردن مردم در شهرهاست، باید یک بسته تقویتی و اجرایی بسیار قوی ارائه دهد.

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در شهر تهران، کف تسهیلات خرید مسکن باید حداقل ۳ میلیارد تومان باشد تا خریدار بتواند با قرار دادن سند همان ملک در رهن بانک و افزودن آورده‌های خود، صاحب خانه شود. در غیر این صورت، دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه بسته‌های حمایتی در حوزه رهن و اجاره را به شدت تقویت کند تا شرایط زندگی برای مستاجران از وضعیت فعلی دشوارتر نشود.