مهر و موم ۳ واحد صنفی مشاور املاک و نمایشگاه خودرو در یاسوج
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف یاسوج گفت: در جریان بازرسی از ۱۲ واحد صنفی، ۳ واحد به دلیل نداشتن پروانه کسب و بیتوجهی به اخطارهای قبلی مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، کیامرث رحمانی از اجرای گشت مشترک بازرسی و نظارت با مشارکت بازرسان اتاق اصناف، بسیج اصناف و معاونت اتحادیه مشاوران املاک در یاسوج خبر داد و گفت: این گشت با هدف نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی مشاوران املاک و نمایشگاه خودرو، کنترل رعایت ضوابط صنفی، نصب نرخنامه مصوب اتحادیه، درج قیمت کالا و خدمات، بررسی اعتبار پروانه کسب و پیشگیری از تخلفات احتمالی انجام شد.
وی ادامه داد: در این طرح، ۱۲ واحد صنفی بازرسی شد که از این تعداد، ۳ واحد به علت نداشتن پروانه کسب و بیتوجهی به اخطارهای مکرر صادره، با هماهنگی مراجع ذیربط مهر و موم شدند.
مدیر بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان گفت: همچنین برای ۸ واحد صنفی به دلیل تخلفاتی از جمله درج نکردن قیمت، نصب نکردن نرخنامه مصوب اتحادیه و سایر موارد مغایر با مقررات صنفی، اخطاریه کتبی صادر و پرونده تخلفات آنان برای رسیدگی قانونی به ادارهکل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
وی با تأکید بر تداوم بازرسیهای مشترک در بازار، از همه واحدهای صنفی خواست با رعایت قوانین و مقررات صنفی، نسبت به دریافت و تمدید پروانه کسب، نصب نرخنامه مصوب و درج قیمت کالا و خدمات اقدام کنند.