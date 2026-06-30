به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ نشست تخصصی «راهبرد‌های بین‌المللی صیانت از هویت تاریخی شهرها» فردا سه‌شنبه ۱۰ تیرماه ۱۴ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در موزه مردم‌شناسی با موضوع «میراث فرهنگی آسیب‌دیده از جنگ» برگزارخواهد شد و به بررسی تجربه‌ها، چالش‌ها و راهکار‌های بین‌المللی حفاظت از میراث فرهنگی و هویت تاریخی شهر‌ها در شرایط بحران و جنگ می‌پردازد.

در این نشست، علی شمسی‌پور، رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، خضر زریسی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو، حسین رائعی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و آرامش شهریاری، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به ارائه دیدگاه‌ها و یافته‌های تخصصی خود خواهند پرداخت. دبیری علمی این نشست را نیز سید مهران محمدی بر عهده دارد.

برگزاری این نشست در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، در راستای تقویت گفتمان علمی پیرامون حفاظت از میراث فرهنگی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی و تبیین راهبرد‌های صیانت از هویت تاریخی شهر‌ها در مواجهه با آسیب‌های ناشی از جنگ و بحران انجام می‌شود.