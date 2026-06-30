به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی دشت کار بیان کرد: در شرایطی که بسیاری از افراد با استرس، نگرانی و فشار‌های روانی روزمره مواجه هستند، توجه به نقش تغذیه در سلامت روان بیش از گذشته موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است.

وی افزود: بین دستگاه گوارش و مغز ارتباط مستقیم وجود دارد؛ این ارتباط که با عنوان محور روده–مغز شناخته می‌شود که نقش مهمی در تنظیم پیام‌های عصبی و هورمونی مرتبط با احساسات دارد. به همین دلیل، کیفیت تغذیه می‌تواند در وضعیت روانی افراد اثرگذار باشد.

کارشناس بهبود تغذیه مرکز بهداشت شهرستان بوشهر ادامه داد: بر اساس مطالعات تغذیه‌ای، مصرف ماهی‌های چرب مانند سالمون و ساردین که حاوی اسید‌های چرب امگا ۳ هستند، با بهبود عملکرد مغز و کاهش علائم اضطراب مرتبط است. همچنین مصرف مغز‌ها و دانه‌هایی مانند گردو، بادام و تخم کدو به دلیل دارا بودن منیزیم و چربی‌های مفید، می‌تواند به کاهش استرس کمک کند.

دشت کار تأکید کرد: مصرف میوه‌ها و سبزیجات تازه به دلیل دارا بودن ویتامین‌ها، آنتی‌اکسیدان‌ها و فیبر، در کاهش خستگی ذهنی و بهبود عملکرد شناختی نقش دارند. در کنار آن، غلات کامل مانند نان سبوس‌دار، جو و برنج قهوه‌ای با کمک به تنظیم قند خون، از نوسانات خلقی جلوگیری می‌کنند.

کارشناس بهبود تغذیه مرکز بهداشت شهرستان بوشهر گفت: لبنیات ازجمله ماست و شیر نیز به دلیل دارا بودن اسیدآمینه تریپتوفان، می‌توانند در بهبود کیفیت خواب و ایجاد احساس آرامش نقش داشته باشند.

دشت کار بیان کرد: در مقابل، مصرف مداوم غذا‌های فراوری‌شده، فست‌فودها، نوشیدنی‌های شیرین و مصرف بیش‌ازحد کافئین و رژیم‌های غذایی نامتعادل با افزایش تغییرات قند خون و تحریک‌پذیری عصبی همراه بوده و ممکن است باعث تشدید استرس و اضطراب شود.

کارشناس بهبود تغذیه مرکز بهداشت شهرستان بوشهر توصیه کرد: در حوزه تغذیه و سلامت روان، اصلاح الگوی غذایی در کنار سایر عوامل سبک زندگی مانند خواب کافی و فعالیت بدنی منظم می‌تواند در بهبود وضعیت روانی افراد نقش داشته باشد.