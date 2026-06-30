شهرستان بم، با میزبانی بزرگ‌ترین سازه خشتی جهان، نخلستان‌های گسترده، باغ‌های سرسبز و ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری، یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری استان کرمان و جنوب‌شرق کشور به شمار می‌رود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،بم، شهری با پیشینه‌ای چند هزار ساله در شرق استان کرمان، تلفیقی از تاریخ، فرهنگ و طبیعت است. این شهرستان با وجود آسیب‌های ناشی از زلزله سال ۱۳۸۲، امروز دوباره به یکی از مهم‌ترین قطب‌های گردشگری ایران تبدیل شده است.

شاخص‌ترین جاذبه این شهرستان، ارگ بم، بزرگ‌ترین بنای خشتی جهان است که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده و هر ساله گردشگران بسیاری را از داخل و خارج کشور به خود جذب می‌کند.

در کنار آثار تاریخی، نخلستان‌های پهناور بم نیز جلوه‌ای کم‌نظیر به این منطقه بخشیده‌اند. خرمای مضافتی بم که شهرتی جهانی دارد، مهم‌ترین محصول کشاورزی این شهرستان است و به کشور‌های مختلف صادر می‌شود.

باغ‌های سرسبز، اقلیم گرم و دل‌نشین، صنایع‌دستی، مهمان‌نوازی مردم و غذا‌های محلی نیز از دیگر ظرفیت‌هایی هستند که بم را به مقصدی جذاب برای گردشگران تبدیل کرده‌اند.

بم امروز نماد ایستادگی و بازسازی است؛ شهری که از دل ویرانی برخاست و اکنون با تکیه بر تاریخ، فرهنگ و طبیعت، یکی از ارزشمندترین گنجینه‌های گردشگری استان کرمان محسوب می‌شود.