مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اردبیل گفت: تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر با اعزام به مناطق سیل‌زده شهرستان‌های مشگین‌شهر، پارس‌آباد و بیله‌سوار، موفق به تخلیه آب خانه‌های آسیب‌دیده و انتقال ساکنان به نقاط امن شدند تا از بروز خسارات بیشتر جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان اردبیل ایرج آقایی با بیان این مطلب اظهار کرد: تیم‌های عملیاتی هلال‌احمر از نخستین لحظات حادثه در مناطق درگیر حضور یافته و عملیات تخلیه منازل و انتقال ساکنان به نقاط امن با سرعت انجام شد.

وی با اشاره به وضعیت شهرستان‌ها افزود: در شهرستان مشکین‌شهر سه تیم عملیاتی اعزام شد و امدادگران موفق شدند ۳۵ باب منزل مسکونی را تخلیه کنند.

آقایی ادامه داد: در شهرستان پارس‌آباد نیز دو تیم عملیاتی وارد عمل شدند و ۲ باب منزل مسکونی از آب‌گرفتگی تخلیه شد.

به گفته مدیرعامل هلال‌احمر اردبیل، در شهرستان بیله‌سوار نیز سه تیم عملیاتی به محل حادثه اعزام و امدادگران ۷ باب منزل مسکونی را تخلیه کردند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه مردم به هشدار‌های هواشناسی و رعایت نکات ایمنی گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه حادثه یا نیاز به کمک، می‌توانند با شماره اضطراری ۱۱۲ ندای امداد تماس بگیرند. این شماره به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی مردم است.