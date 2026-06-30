برای خدمت شایسته به میهمانان مراسم تشییع قائد شهید امت
بهسازی ۲۸۴ کیلومتر از راههای خراسان رضوی، از ابتدای امسال تا کنون
۲۸۴ کیلومتر از راههای خراسان رضوی برای خدمترسانی به زائران و میهمانان مراسم تشییع قائد شهید امت بهسازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی گفت: عملیات بهسازی شبکه راههای استان در سهماهه دوم سال نیز با قوت ادامه خواهد یافت تا سطح ایمنی و کیفیت راههای استان بیش از پیش ارتقا یابد.
جعفر شهامت افزود: کمیته حملونقل برونشهری با مسئولیت اداره کل راهداری و حملونقل جادهای و بر اساس ابلاغ استاندار خراسان رضوی تشکیل شده و با هماهنگیهای مستمر با حوزه زیرساخت معاونت عمرانی استانداری، اقدامات گستردهای برای آمادهسازی راههای استان در حال اجرا است.
وی تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۰۲ هزار تن آسفالت در محورهای شریانی، اصلی، فرعی و روستایی استان اجرا شده است.
شهامت ادامه داد: در همین مدت، بیش از ۱۵۰ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای شریانی و اصلی استان انجام شده که مهمترین آنها شامل محور مشهد–نیشابور–سبزوار تا انتهای حوزه استحفاظی، محور مشهد–قوچان و همچنین محور مشهد–تربت حیدریه تا حوزه گناباد است.
شهامت افزود: از مجموع آسفالت مصرفشده، بیش از ۱۰۵ هزار تن در راههای شریانی استان به کار گرفته شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی با اشاره به اقدامات انجامشده در سایر محورهای استان گفت: علاوه بر بهسازی راههای اصلی، ۴۸ کیلومتر راه روستایی ساخته و ۸۶ کیلومتر روکش آسفالت راههای فرعی نیز اجرا شده است.
شهامت در ادامه به تمهیدات پیشبینیشده در حوزه حملونقل زائران اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین اقدامات، ایجاد پارکینگهای اضطراری در ورودیهای شهر مشهد است که با همکاری شهرداری مشهد و در قالب کمیته زیرساخت به ریاست معاون عمرانی استانداری، تصمیمات لازم برای آن اتخاذ شده و مراحل اجرایی آن در حال انجام است.
وی همچنین با اشاره به هماهنگیهای انجامشده در سطح ملی برای تقویت ناوگان حملونقل عمومی تصریح کرد: برنامهریزیهای لازم انجام شده تا حداکثر ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی برای جابهجایی زائران، در زمان ورود به مشهد مقدس و در زمان بازگشت، به کار گرفته شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی با اشاره به پیشبینی حضور میلیونی زائران در مشهد مقدس اظهار داشت: با توجه به حجم بالای سفرها، بازگشت همه زائران در یک شبانهروز امکانپذیر نخواهد بود و انتظار میرود پیک بازگشت طی دو تا سه روز ادامه داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: به همین منظور، علاوه بر برنامهریزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی، اعزام سفرهای کاروانی و اجرای طرح پیشفروش بلیت نیز در دستور کار قرار گرفته است که جزئیات آن طی روزهای آینده اطلاعرسانی خواهد شد تا زائران بتوانند با سهولت و آرامش بیشتری سفر بازگشت خود را برنامهریزی کنند.