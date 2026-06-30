۲۸۴ کیلومتر از راه‌های خراسان رضوی برای خدمت‌رسانی به زائران و میهمانان مراسم تشییع قائد شهید امت بهسازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: عملیات بهسازی شبکه راه‌های استان در سه‌ماهه دوم سال نیز با قوت ادامه خواهد یافت تا سطح ایمنی و کیفیت راه‌های استان بیش از پیش ارتقا یابد.

جعفر شهامت افزود: کمیته حمل‌ونقل برون‌شهری با مسئولیت اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و بر اساس ابلاغ استاندار خراسان رضوی تشکیل شده و با هماهنگی‌های مستمر با حوزه زیرساخت معاونت عمرانی استانداری، اقدامات گسترده‌ای برای آماده‌سازی راه‌های استان در حال اجرا است.

وی تاکید کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۰۲ هزار تن آسفالت در محور‌های شریانی، اصلی، فرعی و روستایی استان اجرا شده است.

شهامت ادامه داد: در همین مدت، بیش از ۱۵۰ کیلومتر روکش آسفالت در محور‌های شریانی و اصلی استان انجام شده که مهم‌ترین آنها شامل محور مشهد–نیشابور–سبزوار تا انتهای حوزه استحفاظی، محور مشهد–قوچان و همچنین محور مشهد–تربت حیدریه تا حوزه گناباد است.

شهامت افزود: از مجموع آسفالت مصرف‌شده، بیش از ۱۰۵ هزار تن در راه‌های شریانی استان به کار گرفته شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سایر محور‌های استان گفت: علاوه بر بهسازی راه‌های اصلی، ۴۸ کیلومتر راه روستایی ساخته و ۸۶ کیلومتر روکش آسفالت راه‌های فرعی نیز اجرا شده است.

شهامت در ادامه به تمهیدات پیش‌بینی‌شده در حوزه حمل‌ونقل زائران اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات، ایجاد پارکینگ‌های اضطراری در ورودی‌های شهر مشهد است که با همکاری شهرداری مشهد و در قالب کمیته زیرساخت به ریاست معاون عمرانی استانداری، تصمیمات لازم برای آن اتخاذ شده و مراحل اجرایی آن در حال انجام است.

وی همچنین با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده در سطح ملی برای تقویت ناوگان حمل‌ونقل عمومی تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده تا حداکثر ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای جابه‌جایی زائران، در زمان ورود به مشهد مقدس و در زمان بازگشت، به کار گرفته شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی با اشاره به پیش‌بینی حضور میلیونی زائران در مشهد مقدس اظهار داشت: با توجه به حجم بالای سفرها، بازگشت همه زائران در یک شبانه‌روز امکان‌پذیر نخواهد بود و انتظار می‌رود پیک بازگشت طی دو تا سه روز ادامه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: به همین منظور، علاوه بر برنامه‌ریزی برای استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، اعزام سفر‌های کاروانی و اجرای طرح پیش‌فروش بلیت نیز در دستور کار قرار گرفته است که جزئیات آن طی روز‌های آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد تا زائران بتوانند با سهولت و آرامش بیشتری سفر بازگشت خود را برنامه‌ریزی کنند.