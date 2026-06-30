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مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: ۱۹ محکوم و متهم متواری تحت تعقیب قضایی و انتظامی در خرمآباد دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان گفت: با هدف اجرای احکام قضایی و با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با محکومان و متهمان تحت تعقیب، مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، طرح شناسایی و دستگیری این افراد را به مرحله اجرا گذاشتند.
در اجرای این طرح، مأموران موفق شدند ۱۹ نفر از محکومان و متهمان متواری و تحت تعقیب قضایی و انتظامی را در نقاط مختلف شهرستان شناسایی و دستگیر کنند.
متهمان با پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.