به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مرکز اطلاع رسانی پلیس لرستان گفت: با هدف اجرای احکام قضایی و با هدف ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با محکومان و متهمان تحت تعقیب، مأموران انتظامی شهرستان خرم‌آباد با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، طرح شناسایی و دستگیری این افراد را به مرحله اجرا گذاشتند.



در اجرای این طرح، مأموران موفق شدند ۱۹ نفر از محکومان و متهمان متواری و تحت تعقیب قضایی و انتظامی را در نقاط مختلف شهرستان شناسایی و دستگیر کنند.



متهمان با پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.



