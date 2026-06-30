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هشتمین مراسم خادمیاران رضوی و آیین عزاداری سید و سالار شهیدان با حضور جمعی از خادمیاران، مسئولان و قشرهای مختلف مردم در حسینیه شهدای گمنام هفتم تیر مهریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، هشتمین مراسم خادمیاران رضوی که در قالب اجتماعات شبانه مردمی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله بهشتی و شهدای هفتم تیر همراه بود و حاضران با مرثیهسرایی و عزاداری، ارادت خود را به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ابراز کردند.
حجتالاسلام انوری سخنران این مراسم، با اشاره به جایگاه قیام عاشورا در حفظ اسلام، اظهار کرد: نهضت امام حسین (ع) مکتبی برای مقابله با ظلم، احیای ارزشهای دینی و مسئولیتپذیری اجتماعی است و امروز نیز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند الگوگیری از فرهنگ ایثار، بصیرت و استقامت عاشورا است.
وی با گرامیداشت یاد شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران انقلاب اسلامی، افزود: این شهدا با اخلاص، ولایتمداری و فداکاری، مسیر عزت و استقلال کشور را هموار کردند و زنده نگه داشتن یاد و راه آنان، وظیفهای همگانی است.
حجتالاسلام انوری همچنین بر نقش اجتماعات مردمی در تقویت همبستگی اجتماعی، ترویج معارف اهلبیت (ع) و انتقال فرهنگ عاشورا به نسل جوان تأکید کرد و حضور گسترده مردم در این آیینها را نشانه پایبندی جامعه به ارزشهای دینی و انقلابی دانست.