به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، دهمین مرحله اردوی آمادگی و متصل به اعزام تیم ملی والیبال نشسته آقایان کشور اعزامی به مسابقات قهرمانی ۲۰۲۶ جهان با حضور ۱۷ والیبالیست از سراسر کشور طی روز‌های سوم لغایت ۱۱ تیرماه به میزبانی تهران در حال برگزاری است.

براین اساس، والیبالیست کردستانی نیز به مرحله دهمین اردوی تیم ملی والیبال نشسته کشور فراخوانده شده است.

پارسا محمدی والیبالیست کردستانی تمرینات خود را زیر نظر هادی رضایی سرمربی این تیم برگزار خواهد کرد.

گفتنی است؛ ملی پوشان والیبال نشسته کشورمان روز ۱۴ تیرماه به منظور حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۶ عازم کشور چین محل برگزاری این رقابت‌ها می‌شوند.