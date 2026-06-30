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سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد در چارچوب راهبرد «نظارت پیشگیرانه»، موفق به شناسایی و انسداد گلوگاههای اصلی فساد در دستگاههای اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد در چارچوب راهبرد «نظارت پیشگیرانه»، با بهکارگیری ظرفیت نخبگان دانشگاهی و انجام پایشهای میدانی، موفق به شناسایی و انسداد گلوگاههای اصلی فساد در دستگاههای اجرایی شده است.
بنابر گزارش سازمان بازرسی، با مشارکت ۷۲ گروه بازرسی متشکل از ۵۷۰ بازرس خبره در سراسر کشور، بیش از ۲ هزار مسئله و چالش موجود در دستگاههای اجرایی مورد بررسی قرار گرفت. با بهرهگیری از دانش تخصصی و صرف بیش از ۱۰ هزار نفر- ساعت کار کارشناسی، در نهایت ۲۱۴ گلوگاه فسادخیز در حوزههای اقتصادی، تولیدی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شناسایی شد. گزارش جامع این گلوگاهها به همراه راهکارهای عملیاتی برای رفع آنها، به روسای قوای مجریه و قضائیه ارائه گردیده است.
سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه بر اساس «سند تحول و تعالی قوه قضائیه»، سازمان بازرسی موظف به اصلاح سالانه ۱۰ گلوگاه فساد بوده است، اعلام کرد: این سازمان با رویکردی تحولآفرین، در مدت سه سال اخیر موفق به مسدودسازی کامل ۷۴ گلوگاه فسادخیز شده است که نشاندهنده عملکردی بیش از ۷ برابر تعهدات برنامهریزیشده است.
سازمان بازرسی این اقدامات را در جهت «خشکاندن ریشههای فساد»، ارتقای سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی و گامی مؤثر در جهت صیانت از بیتالمال و اصلاح فرآیندهای حکمرانی معرفی کرده است.