به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری در مناطق دریایی، سواحل و جزایر با افزایش باد و در ساعات بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه شهرستان بشاگرد رشد ابر همراه با رگبار پراکنده باران و رعد و برق و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

مرضیه سی سی پور افزود: توصیه می‌شود از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی گفت: در ساعات صبح تا ظهر محدوده دریای عمان و شرق تنگه هرمز با افزایش باد‌های جنوب شرقی و در ساعات بعدازظهر و شب خلیج فارس و غرب تنگه هرمز با افزایش باد‌های غربی متلاطم پیش بینی می‌شود.

سی سی پور افزود: بیشینه سرعت باد تا ۳۶ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید که توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها بخصوص شناور‌های سبک و صیادی صورت پذیرد.

وی گفت: تداوم این شرایط جوی و دریایی روز چهارشنبه نیز پیش بینی می‌شود.

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سی سی پور افزود: به لحاظ دمایی امروز و فردا نوسان دمایی تغییر چندانی ندارد و پایان هفته جاری، افزایش نسبی دمای بیشینه در استان پیش بینی می‌شود.