به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل فولاد سفیددشت با اشاره به خسارت بیش از ۵ همت به این واحد گفت: پیش بینی می‌شود که این واحد به مدت ۶ ماه بازسازی شود، اما در ۴۰ روز کار شبانه روزی متخصصان به خط تولید بازگشت.

جوانبخت افزود: هم اکنون این واحد با ظرفیت کامل در حال تولید فولاد تختخال است که علاوه بر تولید، ۱۰ درصد از نیاز فولادی کشور نیز از این واحد تامین می‌شود.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی متخصصان هم اکنون ۶۰ درصد این خسارت بازسازی شده که در تلاش هستیم تا مرداد ماه وارد مدار تولید شود.