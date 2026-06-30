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واحد تولید فولاد سفیددشت با تلاش شبانه روزی متخصصان مجدداً بازسازی و به چرخه تولید برگشت.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر عامل فولاد سفیددشت با اشاره به خسارت بیش از ۵ همت به این واحد گفت: پیش بینی میشود که این واحد به مدت ۶ ماه بازسازی شود، اما در ۴۰ روز کار شبانه روزی متخصصان به خط تولید بازگشت.
جوانبخت افزود: هم اکنون این واحد با ظرفیت کامل در حال تولید فولاد تختخال است که علاوه بر تولید، ۱۰ درصد از نیاز فولادی کشور نیز از این واحد تامین میشود.
وی افزود: با تلاش شبانه روزی متخصصان هم اکنون ۶۰ درصد این خسارت بازسازی شده که در تلاش هستیم تا مرداد ماه وارد مدار تولید شود.