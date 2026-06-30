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دو نفر صیاد غیرمجاز که اقدام به زندهگیری سهره طلایی در حاشیه زرینهرود کرده بودند، توسط مأموران محیط زیست شاهیندژ دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهیندژ از دستگیری دو نفر صیاد غیرمجاز زندهگیر پرندگان سهره طلایی در حاشیه رودخانه زرینهرود و کشف و ضبط ادوات صید خبر داد.
جواد اصلانی گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شاهیندژ در جریان گشت و کنترل مستمر از زیستگاههای طبیعی، دو نفر صیاد غیرمجاز و غیربومی را که در حال زندهگیری پرندگان سهره طلایی بودند، شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: از متخلفان علاوه بر ادوات زندهگیری، سه قطعه پرنده سهره طلایی نیز کشف و ضبط شد که پس از بررسی وضعیت سلامت، بلافاصله در زیستگاه طبیعی رهاسازی شدند.
اصلانی با اشاره به تشکیل پرونده برای متخلفان اظهار کرد: پرونده این افراد پس از تکمیل، برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهیندژ تأکید کرد: بر اساس ماده ۱۳ قانون شکار و صید، هرگونه زندهگیری پرندگان وحشی بدون مجوز قانونی تخلف محسوب میشود و یگان حفاظت محیط زیست با متخلفان برابر قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.