تیم فوتبال چادرملو به عنوان نماینده آسیایی ایران در سطح ۲ لیگ قهرمانان دست یافت. با برتری چادرملو بر گل گهر، این تیم از تورنمنت سه جانبه بین سیرجانی‌ها، چادرملو و پرسپولیس فراتر رفت.

عکاس : کیوان یوسف پوری