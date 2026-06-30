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دیدار تیم‌های گل‌گهر و چادرملو

تیم فوتبال چادرملو به عنوان نماینده آسیایی ایران در سطح ۲ لیگ قهرمانان دست یافت. با برتری چادرملو بر گل گهر، این تیم از تورنمنت سه جانبه بین سیرجانی‌ها، چادرملو و پرسپولیس فراتر رفت.
عکاس :کیوان یوسف پوری
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ - ۱۰:۵۴
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برچسب ها: ورزشی ، فوتبال ، چادرملو ، تیم گل گهر ، پرسپولیس ، جام ملت های آسیا
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