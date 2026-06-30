از روزی که دانشگاهیان سمنان با رهبر شهید انقلاب اسلامی دیدار کردند ، ۲۰ سال می گذرد ؛ دیداری که شور جوانی، امید و ولایت‌مداری را در قاب خاطره‌ها ثبت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️رهبر شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنه ای آبان ماه سال ۱۳۸۵ به استان سمنان سفر کردند و یکی از برنامه های آن سفر ، دیدار ایشان با دانشگاهیان بود.

اساتیدی که آن روز در این دیدار حضور داشتند، هنوز از صمیمیت، آرامش و سخنان راهگشای آن دیدار می‌گویند؛ دیداری که برای بسیاری، فراتر از یک برنامه رسمی بود و به خاطره‌ای ماندگار تبدیل شد.

امروز، در روز‌های وداع و آستانه آیین تشییع، مرور آن تصاویر تنها بازخوانی یک خاطره نیست؛ روایت پیوندی است که در دل نسل‌های مختلف ماندگار شده و هنوز با همان شور، در حافظه مردم این دیار زنده است.