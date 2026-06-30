واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در محور کمیجان به فریس‌آباد، یک کشته و پنج مصدوم بر جای گذاشت. مصدومان پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس، به بیمارستان کمیجان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به نقل از روابط عمومی اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی : در پی اعلام گزارش واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در ساعت ۱۳:۳۱ امروز به سامانه اورژانس پیش‌بیمارستانی، آمبولانس پایگاه اورژانس کمیجان به محل حادثه در محور کمیجان - فریس‌آباد اعزام شد.

بر اساس این گزارش، در این سانحه پنج نفر مصدوم شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی، برای ادامه درمان به بیمارستان کمیجان منتقل شدند.

همچنین یک بانوی ۳۴ ساله به علت شدت جراحات وارده، پیش از انتقال و در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.

علت وقوع این حادثه از سوی مراجع ذی‌ربط در دست بررسی است.