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با ورود دادستانی مرکز استان از هدر رفت بیش از ۶۰۷ میلیارد تومان از بیتالمال جلوگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، دادستان مرکز استان گلستان گفت: با اجرای برنامههای هدفمند، پایش مستمر سهمیهبگیران سوخت و برخورد با متخلفان، از هدر رفت بیش از ۶۰۷ میلیارد تومان از سرمایه ملی و بیتالمال جلوگیری شده است.
مهدی رزاقی نژاد با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه کنترل تخصیص سوخت گفت: در پی نظارتهای مستمر بر عملکرد دستگاههای متولی و راستیآزمایی اطلاعات ثبتشده در سامانه سدف، میزان مغایرت در تأئید سهمیه سوخت در بخش های مختلف در سال ۱۴۰۴ در مقایسه با سال پیش از آن، ۵۳ درصد کاهش یافته است .
رزاقی نژاد افزود: این اقدام سبب جلوگیری از تخصیص نزدیک به ۸ میلیون لیتر سوخت مازاد و صرفه جویی ، از هدررفت بیش از ۶۰۷ میلیارد تومان از بیت المال شده است.
دادستان مرکز استان گلستان همچنین از تشدید نظارت بر نحوه توزیع نفتگاز اضطراری در سطح استان خبر داد و افزود: با پایش روزانه و مستمر مجاری عرضه منتخب و نظارت دقیق تیمهای تخصصی، میزان توزیع نفتگاز اضطراری در سال گذشته ۶۳ درصد کاهش یافت که این موضوع علاوه بر جلوگیری از انحراف در توزیع سوخت ، از خروج بیش از یک میلیون لیتر نفتگاز از چرخه توزیع به ارزش بیش از ۱۱۴ میلیارد تومان جلوگیری کرد.