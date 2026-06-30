به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان قم، امروز آسمان در بیشتر ساعات صاف تا قسمتی ابری است و در برخی ساعات وزش باد و غبار محلی رخ خواهد داد. هرچند از شدت ناپایداری‌های روز‌های گذشته کاسته شده، اما در مناطق مستعد احتمال کاهش موقت کیفیت هوا به دلیل گردوغبار محلی وجود دارد.

دمای هوا همچنان در سطح بالایی قرار دارد و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان می‌دهد روند گرمای هوا تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. بیشینه دمای شهر قم امروز به حدود ۴۴ درجه سانتی‌گراد و کمینه دما به ۲۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

کارشناسان هواشناسی به شهروندان توصیه کرده‌اند با توجه به تداوم گرمای هوا و احتمال غبار محلی، از تردد غیرضروری در ساعات گرم روز خودداری کنند و گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی، مراقبت بیشتری در برابر آلودگی ناشی از گردوغبار داشته باشند.