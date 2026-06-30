با کمک شرکت دانشبنیان؛
افزایش تولید چغندرقند در مزارع کهگیلویه و بویراحمد
مدیر زراعت جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد گفت: امسال از ۷۹ هکتار مزرعه چغندرقند به طور میانگین ۸۵ تن محصول برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر زراعت جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه میانگین تولید چغندرقند در هر هکتار از مزارع کشور ۵۵ تا ۶۰ تن در هکتار است افزود: امسال میانگین تولید این محصول در هر هکتار از مزارع استان به ۸۵ تن رسید.
وی بیان کرد: بهکارگیری دستورالعملهایی که از سوی کارشناسان یک شرکت دانشبنیان تدوین شده بود ،از مهمترین عوامل بالا بودن تولید محصول چغندرقند در واحد سطح کهگیلویه و بویراحمد است.
مدیر زراعت جهادکشاورزی کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: دستورالعملهای کاشت، داشت و برداشت اصولی محصول چغندرقند که با تلاش کارشناسان یک شرکت دانشبنیان تدوین شده بود از سوی جهادکشاورزی تهیه و در اختیار بهرهبرداران استان قرار گرفته است.
حبیبپور افزود: استفاده از بذر اصلاح شده، مبارزه با آفات در عمق مناسب خاک، ایجاد بستر علمی مورد نیاز کاشت از دیگر عوامل بالا بودن تولید در واحد سطح در مزارع کهگیلویه و بویراحمد است.
وی عنوان کرد: امسال ۷۹ هکتار مزرعه چغندرقند در شهرستانهای گچساران و باشت زیر کشت محصول چغندرقند رفت که به طور میانگین ۸۵ تن محصول از این زمینها برداشت شد.
حبیبپور با اشاره به اینکه کارخانه قند یاسوج خریدار محصول چعندرقند بهرهبرداران استان است تاکید کرد: وجود بازار مناسب و بالابودن میزان تولید در واحد سطح این محصول را برای بهرهبرداران به صرفه کرده است.
وی با یادآوری اینکه رعایت مساله تناوب مناسب محصولات زراعی، افزون بر بهبود ویژگیهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک، موجب ارتقای پایداری تولید و کاهش هزینههای مصرف نهادههای کشاورزی میشود تاکید کرد: چغندرقند انتخابی مناسب برای تناوب با غلات است.