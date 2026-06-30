بنیاد ملی علم ایران در اقدامی برای حمایت از بانوان پژوهشگر و پیشبرد سیاست‌های جوانی جمعیت، مصوبه جدیدی را در شورای علمی خود به تصویب رساند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شورای علمی بنیاد ملی علم ایران در سیصد و چهاردهمین جلسه خود، با هدف حمایت از بانوان پژوهشگر و در راستای اجرای سیاست‌های کلی جوانی جمعیت، ماده‌واحده‌ای را برای تسهیل فعالیت‌های پژوهشی بانوان به تصویب رساند.

بر اساس این مصوبه که در جلسه مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ به تصویب رسید، مهلت ارسال پیشنهاده‌های پژوهشی مربوط به انواع حمایت‌های بنیاد از جمله دوره‌های پسادکتری، رساله دکتری، گرنت‌های پژوهشی، کرسی‌های پژوهشی و سایر حمایت‌ها، به ازای تولد هر فرزند، ۹ ماه و حداکثر تا ۱۸ ماه برای هر پژوهشگر زن تمدید می‌شود.

افزایش مدت اجرای طرح‌های پژوهشی

مطابق این مصوبه، در صورتی که فرزند پژوهشگر در طول اجرای طرح پژوهشی متولد شود، به ازای هر فرزند، ۹ ماه و حداکثر تا ۱۸ ماه به مدت اجرای پروژه اضافه خواهد شد.

همچنین برای تولد فرزندان دوقلو، مهلت‌های پیش‌بینی‌شده در این مصوبه یک‌سال تعیین شده است.

حمایت ویژه از مادران دارای فرزند با نیاز‌های خاص

بر اساس تبصره نخست این ماده‌واحده، چنانچه فرزند متولدشده دارای نواقص جسمی یا ذهنی باشد، مهلت‌های پیش‌بینی‌شده برای آن فرزند به دو سال افزایش خواهد یافت.

نحوه محاسبه در دوره دکتری

در تبصره دوم این مصوبه نیز آمده است در صورتی که مرخصی تحصیلی دانشجویان مقطع دکتری به دلیل تولد فرزند باشد، از میان مدت مرخصی تحصیلی و مهلت‌های تعیین‌شده در این مصوبه هر کدام که زمان بیشتری را شامل شود، ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.

شناسنامه فرزند؛ تنها مدرک مورد نیاز

بر اساس اعلام بنیاد ملی علم ایران، برای بهره‌مندی از این تسهیلات، ارائه شناسنامه فرزند به‌عنوان مدرک مورد نیاز کفایت می‌کند.

این مصوبه با هدف کاهش موانع فعالیت‌های پژوهشی بانوان، حمایت از تداوم فعالیت‌های علمی زنان پژوهشگر و همسو با سیاست‌های جوانی جمعیت به تصویب شورای علمی بنیاد ملی علم ایران رسیده است.