به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی گفت: در راستای توسعه خدمات ارتباطی در سطح روستاها، سایت جدید همراه اول روستای نوغاب آنیک شهرستان درمیان راه اندازی و پوشش تلفن و اینترنت پرسرعت همراه در این روستا برقرار شد.

بهی افزود: اجرای این سایت با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا شد.

وی گفت: ۷۰ خانوار این روستا از پوشش تلفن همراه، خدمات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت همراه بهره‌مند شدند.