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با راه اندازی سایت جدید روستای نوغاب آنیک شهرستان درمیان خراسان جنوبی، ۷۰ خانوار از مزایای این طرح بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی گفت: در راستای توسعه خدمات ارتباطی در سطح روستاها، سایت جدید همراه اول روستای نوغاب آنیک شهرستان درمیان راه اندازی و پوشش تلفن و اینترنت پرسرعت همراه در این روستا برقرار شد.
بهی افزود: اجرای این سایت با اعتبار ۱۶۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا شد.
وی گفت: ۷۰ خانوار این روستا از پوشش تلفن همراه، خدمات مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت همراه بهرهمند شدند.