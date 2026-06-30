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معاون پزشکی قانونی گیلان از استخراج بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ اطلاعات ژنتیکی شخصی و ثبت آنها در بانک هویت ژنتیکی ایرانیان با هدف شناسایی مجرمان و کشف جرایم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مهدی قربانی ثمین در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: پزشکی قانونی گیلان سالانه بیش از هزار و ۴۰۰ جسد را پذیرش و معاینه تخصصی را برای حدود هزار و ۲۰۰ جسد انجام میدهد.
وی با اشاره به فعالیت آزمایشگاههای سم شناسی، آسیب شناسی، سرولوژی و ژنتیک در پزشکی قانونی گیلان، افزود: این مجموعه علاوه بر خدمات استانی، در اجرای طرح ملی بانک هویت ژنتیکی ایرانیان نیز مشارکت دارد.
معاون پزشکی قانونی گیلان گفت: سال گذشته بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ نمونه اطلاعات ژنتیکی اجساد در آزمایشگاه گیلان استخراج و به بانک کشوری ارسال شد.
مهدی قربانیثمین همچنین تخمین زمان فوت را یکی از پیچیدهترین مباحث پزشکی قانونی دانست و تأکید کرد: این فرآیند با بررسی همزمان شاخصهای علمی و شرایط محیطی انجام میشود.
وی در پایان، پزشکی قانونی را نهادی علمی، تخصصی و مؤثر در کشف حقیقت و تحقق عدالت توصیف کرد.