به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مسئول مرکز فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از دومین ایثار ماندگار در سال جاری خبر داد و گفت: با رضایت خانواده ایثارگر احسان آفریدون صد و چهل و پنجمین برداشت عضو استان بوشهر در بیمارستان شهید گنجی برازجان انجام شد.

علیرضا باقری اظهار داشت: احسان آفریدون جوان ۳۷ ساله دشتستانی به علت خونریزی مغزی ناشی از فشارخون دچار مرگ مغزی شده بود.

وی بیان کرد: با رضایت خانواده نوع‌دوستش کبد و هر دو کلیه احسان آفریدون توسط دکتر مطهر فلوشیپ پیوند برداشت و به بیمارستان ابوعلی سینا انتقال داده شد.

باقری گفت: این دومین ایثار ماندگار در سال جاری است.