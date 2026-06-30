به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی در گفت‌و‌گو با خبر سیمای خوزستان با اشاره به برنامه ریزی‌های لازم برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب حضرت امام خامنه‌ای (ره) در استان افزود: با دستور استاندار ۱۱ قرارگاه در استان از جمله قرارگاه‌های پشتیبانی، امنیتی، انتظامی و ترافیکی، بهداشت و درمان، فرهنگی، ثبت نام و اطلاع رسانی و هماهنگی است.

وی ادامه داد: همزمان با برگزاری مراسم باشکوه وداع و بدرقه با قائد شهید امت، حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (ره) در تهران، قم، عتبات مقدسه عراق و مشهد در اهواز و سایر شهر‌های استان مراسم‌های مختلفی نیز با حضور مردم ولایتمدار خوزستان برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان بیان کرد: زائرانی که از استان خوزستان با وسایل نقلیه شخصی قصد شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را دارند حدالامکان دیگر زوار را با خود همراه ببرند، زیرا که عیلرغم تمامی برنامه ریزی‌ها ناوگان عمومی استان پاسخگوی سیل همه عاشقانی که قصد حضور در مراسم را دارند، نمی‌باشد.

نجاتی تاکید کرد: مردم عزیز تمامی اخبار و اطلاعات مربوط به برگزاری مراسم باشکوه تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی را از طریق صدا و سیما و دیگر رسانه‌های رسمی پیگیری نمایند.