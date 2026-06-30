

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه اعلام کرد : در جریان یک اقدام تروریستی و ناجوانمردانه در شهرستان پاوه، ۲ تن از پاسداران بومی به شهادت رسیدند و ۲ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

این اقدام بزدلانه در پی تیراندازی تروریست‌ها درب منزل در شامگاه دوشنبه هشتم تیرماه رخ داد.

جزئیات دقیق این حادثه و اقدامات برای شناسایی عوامل آن، از سوی مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است.