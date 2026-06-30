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روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه اعلام کرد:۲ تن از نیروهای بومی سپاه شهرستان پاوه در عملیات تروریستی به شهادت رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه اعلام کرد : در جریان یک اقدام تروریستی و ناجوانمردانه در شهرستان پاوه، ۲ تن از پاسداران بومی به شهادت رسیدند و ۲ نفر دیگر نیز زخمی شدند.
این اقدام بزدلانه در پی تیراندازی تروریستها درب منزل در شامگاه دوشنبه هشتم تیرماه رخ داد.
جزئیات دقیق این حادثه و اقدامات برای شناسایی عوامل آن، از سوی مراجع ذیصلاح در دست بررسی است.