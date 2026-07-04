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اجرای برنامه جامع شناسایی و آموزش استعدادهای حوزه بازی در پارک علم و فناوری شاهرود آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان گفت : این برنامه جامع با هدف شناسایی، آموزش، توانمندسازی و سرمایهگذاری روی استعدادهای حوزه بازی و اقتصاد دیجیتال و ایجاد کسبوکارهای موفق و حضور در بازارهای داخلی و بینالمللی با همکاری یک شرکت تخصصی فعال در حوزه بازی سازی اجرا می شود.
محسن نظری افزود: دانشجویان، دانشآموختگان رشتههای مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، گرافیک، هنر، انیمیشن، نویسندگی، همچنین دانشآموزان مستعد و تمامی علاقهمندان به حوزه بازیسازی میتوانند در این برنامه شرکت کنند.
نظری افزود: در روزهای آینده وبسایت و کانالهای اطلاعرسانی راهاندازی خواهد شد و نخستین دوره آموزشی نیز در تابستان امسال برگزار میشود.
صنعت بازیسازی یک حوزه میانرشتهای است و علاوه بر برنامهنویسان، هنرمندان، گرافیستها، نویسندگان و طراحان نیز میتوانند در تیمهای بازیسازی نقشآفرینی کنند.