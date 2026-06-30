معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: وزارت علوم با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری در مسیر حل مسائل کلان کشور حرکت کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دکتر مهدی ابطحی در نشست هم‌اندیشی و بررسی موضوعات آموزش عالی در دوره جنگ اخیر که با حضور وزیر علوم و اعضای کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی در سالن شهدای جهاد علمی این وزارت برگزار شد، گفت: وزارت علوم از اسفند و آغاز فروردین‌ماه با ایجاد دبیرخانه‌ای برای مدیریت حل کلان مسائل‌ها، زمینه استفاده از ظرفیت علمی کشور در حل چالش‌های ملی را فراهم کرده است.

وی افزود: در این چارچوب، وزیر علوم با وزرای صمت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، نفت، راه و شهرسازی و همچنین جهاد کشاورزی دیدار کرده و از این دستگاه‌ها خواسته شده است مسائل کلانی را که اثر اجتماعی و چندبعدی دارند، به وزارت علوم منتقل کنند تا با مشارکت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها برای حل آنها اقدام شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه وزارت نیرو نیز آمادگی خود را برای واگذاری برخی موضوعات بلندمدت به دانشگاه‌ها اعلام کرده است، تصریح کرد: بخشی از این مسائل از جنس علوم انسانی و در حوزه‌هایی مانند حقوق آب و انرژی است که با حضور دو وزیر پیگیری خواهد شد.

دکتر ابطحی ادامه داد: برای حمایت از این طرح‌ها، منابع اولیه نیز از سوی وزارت علوم تقبل شده و دانشگاه‌ها فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. وی ابراز امیدواری کرد دبیرخانه «محکم» (مدیریت حل کلان مسئله‌ها) از حمایت مجلس شورای اسلامی نیز برخوردار شود.

وی همچنین با اشاره به همراهی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: طرح سیمرغ و دبیرخانه محکم در کنار هم قرار گرفته‌اند و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از این طرح حمایت خواهد کرد.

معاون پژوهشی وزارت علوم با بیان اینکه پژوهشگاه‌های علوم انسانی «میز جنگ» را تشکیل داده‌اند، افزود: تاکنون ۱۲ جلد کتاب درباره تأثیر جنگ بر آموزش عالی و بازسازی آن در حوزه دانشی تهیه شده که سه جلد آن در این نشست ارائه شده است.

وی نقش انجمن‌های علمی را نیز در دوران جنگ و پس از آن مهم ارزیابی کرد و گفت: این انجمن‌ها با صدور بیانیه‌ها و برقراری ارتباط با انجمن‌های همتراز در جهان، نقش مؤثری در تبیین شرایط کشور و مقابله با جنگ رسانه‌ای دشمن ایفا کردند.

دکتر ابطحی همچنین از تشکیل میز چین و توجه به آسیای میانه در وزارت علوم خبر داد و گفت: این اقدام با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناوری این کشور‌ها و توسعه همکاری‌های دانشی صورت گرفته است.

معاون پژوهشی وزارت علوم در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت پدافند غیرعامل در حوزه دانش و پژوهش، گفت: طرح توسعه و شبکه‌سازی آزمایشگاه‌های اساتید در دستور کار قرار گرفته تا ضمن تقویت شبکه دانشی کشور، آسیب‌پذیری آن نیز کاهش یابد.

وی در پایان با اشاره به نظریه تاب‌آوری و نقش آن در حوزه‌های مختلف، گفت: امام شهید (ره) نظریه‌ای بزرگ را در حوزه دانشی مطرح کردند که امروز در عرصه‌های مختلف از جمله دفاعی، امنیت غذایی و سلامت آزمون شده و موفق بوده است. به گفته او، تعمیق این نظریه و برجسته‌سازی آن در جامعه علمی از مهم‌ترین اقدامات در بزرگداشت آن بزرگوار است.