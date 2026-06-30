به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران، در نشست بررسی مطالبات خانواده‌های شهدا، اظهار کرد: موضوعاتی نظیر حمایت از کارآفرینی و مشاغل خرد و خانگی، در اولویت اصلی این معاونت قرار دارد.

فریده اولاد‌قباد، در ادامه با اشاره به اقدامات اجرایی جدید، از تشکیل دو کمیته سه جانبه جهت نظارت بر اجرای مصوبات و ارائه گزارش‌های مستمر از روند پیشرفت کار خبر داد و گفت: این کمیته‌ها وظیفه دارند اطمینان حاصل کنند که تصمیمات اتخاذ شده، به دقت و در زمان مقرر به مرحله اجرا در می‌آیند.

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به چالش‌های موجود در اجرای قوانین در استان‌های مختلف، بر ضرورت ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور تأکید و اضافه کرد: هدف ما این است که اجرای قوانین در تمامی استان‌ها شفاف و یکسان باشد. نباید در یک استان با مشکلات و چالش‌های اجرایی مواجه باشیم.

وی افزود: برای رفع این نابرابری‌ها و ایجاد شفافیت، مکاتبات گسترده‌ای با استان‌های مختلف آغاز خواهد شد تا از اجرای واحد و منصفانه قوانین اطمینان حاصل کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ایجاد این هماهنگی نه تنها باعث افزایش کارایی، بلکه منجر به تقویت اعتماد خانواده‌های شهدا به ساختار اجرایی بنیاد شهید در تمامی مناطق کشور خواهد شد.