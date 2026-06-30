به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، فرامرز امیدی اظهار کرد: در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ میزان صادرات اظهاری از گمرکات استان کردستان به حدود ۳۱۱ هزار تن کالا به ارزش بیش از ۸۲ میلیون و ۲۶۴ هزار دلار رسیده است.

وی افزود: کشور عراق با سهم وزنی بیش از ۹۸ درصد از مجموع صادرات اظهاری استان، همچنان بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین مقصد کالا‌های صادراتی کردستان به شمار می‌رود.

ناظر گمرکات کردستان همچنین به وضعیت واردات از طریق گمرکات استان اشاره کرد و گفت: در سه‌ماهه نخست سال جاری بیش از ۴۱ هزار تن انواع کالا به ارزش حدود ۵۴ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شده است.

امیدی خاطرنشان کرد: میزان واردات در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۵۴۱ درصد و از لحاظ ارزش ۷۲ درصد افزایش داشته است.