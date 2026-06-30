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گروه تروریستی و تجزیهطلب موسوم به ارتش آزادیبخش بلوچستان (BLA) با انتشار ویدئویی ۲۲ دقیقهای، تصاویری از ۲۱ حمله مسلحانه در مناطق مختلف ایالت بلوچستان پاکستان را منتشر کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، در این ویدئو، حملات به کاروانهای ارتش پاکستان، ایستگاههای پلیس، خودروهای نظامی، جادههای اصلی و زیرساختهای ارتباطی در مناطق «کیچ»، «قلات»، «نوشکی»، «خاران»، «زهری»، «پنجگور»، «ود»، «اورناچ»، «دکی»، «قلعه سیفالله»، «پیشین» و «تربت» به نمایش گذاشته شده است.
همچنین تصاویری از انفجار پلها، حمله به ماشینآلات راهسازی، آتش زدن خودروهای حامل مواد معدنی و کنترل موقت برخی مراکز پلیس دیده میشود.
انتشار این ویدئو در شرایطی صورت میگیرد که ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان طی ماههای اخیر صدها عملیات گسترده ضدتروریستی را در بلوچستان اجرا کرده و بارها از کشته شدن اعضای گروههای مسلح خبر دادهاند.
با این حال، تداوم و گسترش حملات نشان میدهد که این گروهها همچنان توان انجام عملیات در بخشهای مختلف ایالت را حفظ کردهاند.
افزایش حملات، نگرانی ساکنان محلی و فعالان اقتصادی را نیز به دنبال داشته است. به گفته منابع محلی حملات مکرر به کامیونهای حامل کالا، خودروهای ترانزیتی و ماشینآلات عمرانی، روند تجارت در بلوچستان را با اختلال جدی مواجه کرده و خسارات اقتصادی قابل توجهی به بازرگانان وارد کرده است.
مسیرهای ارتباطی منتهی به مرز ایران نیز از این ناامنیها بیتأثیر نمانده است. فعالان حوزه حملونقل میگویند تهدیدهای امنیتی و حملات به خودروهای عبوری، تردد کامیونهای تجاری و همچنین رفت و آمد زائران و مسافران به سمت مرز ایران را با مشکلات جدی روبهرو کرده و در برخی مقاطع موجب کاهش یا توقف موقت تردد در این محورهای مرزی شده است.
کارشناسان امنیتی معتقدند استمرار این حملات، با وجود اقدامات امنیتی دولت پاکستان، نشاندهنده پیچیدهتر شدن وضعیت امنیتی بلوچستان است؛ موضوعی که علاوه بر پیامدهای امنیتی، بر تجارت، سرمایهگذاری و ارتباطات زمینی پاکستان با ایران نیز تأثیر منفی گذاشته است.