به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این گردهمایی امروز‌ با حضور سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، و معاونان آموزش متوسطه استان‌های سراسر کشور، با هدف هم‌اندیشی، تبیین سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی حوزه آموزش متوسطه و بررسی مهم‌ترین اولویت‌های این حوزه در پروژه مهر در حال برگزاری است و فردا نیز ادامه خواهد داشت.

در این نشست دو روزه، محور‌های تخصصی آموزش متوسطه، برنامه‌های تحولی و راهبردی و راهکار‌های ارتقای کیفیت آموزشی با حضور مدیران و مسئولان ذی‌ربط مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.