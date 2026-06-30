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گردهمایی دو روزه معاونان آموزش متوسطه ادارات کل آموزش و پرورش سراسر کشور صبح امروز سهشنبه نهم تیرماه در اردوگاه شهید باهنر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ این گردهمایی امروز با حضور سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، و معاونان آموزش متوسطه استانهای سراسر کشور، با هدف هماندیشی، تبیین سیاستها و برنامههای راهبردی حوزه آموزش متوسطه و بررسی مهمترین اولویتهای این حوزه در پروژه مهر در حال برگزاری است و فردا نیز ادامه خواهد داشت.
در این نشست دو روزه، محورهای تخصصی آموزش متوسطه، برنامههای تحولی و راهبردی و راهکارهای ارتقای کیفیت آموزشی با حضور مدیران و مسئولان ذیربط مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت.