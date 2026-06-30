به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، یکی از آیین‌های پاسداشت شهدای دشت نینوا در جای جای کشورمان، تعزیه خوانی است. اجرای این هنر نمایشی که بازگوکننده واقعه عاشوراست. در شهرستان گرمه سابقه طولانی دارد.

تعزیه قوم بنی‌اسد گرمه به دلیل اصالت، قدمت و جایگاه فرهنگی خود، بیش از ۱۵سال پیش در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید و هر سال با حضور گسترده مردم و عاشقان اهل‌بیت (ع) برگزار می‌شود.

در شهر گرمه هرچند تعزیه خوانی به شکلی که امروزه اجرا می‌شود بیش از صد سال قدمت دارد، اما قدمت اجرای این آیین با نسخ قدیمی به بیش از دویست سال می‌رسد.

این تعزیه به دلیل القای حس و حال حضور مخاطبینش در این تشییع مقدس هم برای اجرا کنندگان هم تماشاگران جایگاه ویژه‌ای دارد.