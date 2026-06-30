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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه،گفت: ۹۰ دستگاه اتوبوس در قالب کاروان برای جابهجایی شرکتکنندگان در این مراسم پیشبینی شده و آمادگی لازم برای تأمین ناوگان پشتیبان نیز وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه،علی سلیمی اظهار داشت: با توجه به استقبال گسترده مردم کرمانشاه برای حضور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، برنامهریزیهای لازم برای تأمین ناوگان حمل و نقل عمومی انجام شده و تاکنون بیش از ۲ هزار بلیت اتوبوس برای برگزاری مراسم پیشفروش شده است. وی افزود: شهروندان میتوانند از طریق سامانهها و درگاههای اینترنتی نسبت به تهیه غیرحضوری بلیت در مسیرهای تهران، قم و مشهد اقدام کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره به آمادهسازی ناوگان مورد نیاز برای این مناسبت گفت: ۹۰ دستگاه اتوبوس در قالب کاروان برای اعزام مردم استان در نظر گرفته شده و علاوه بر این، ناوگان پشتیبان نیز بهمنظور پاسخگویی به افزایش تقاضا در حالت آمادهباش قرار دارد تا خدماترسانی بدون وقفه انجام شود.
علی سلیمی، از اتخاذ تدابیر ویژه در پایانه مرزی خسروی خبر داد و بیان کرد: با توجه به احتمال حضور و تردد شرکتکنندگان عراقی در این مراسم، تمهیدات لازم در پایانه مرزی خسروی اندیشیده شده و تمامی امکانات و ظرفیتهای موجود برای ارائه خدمات مناسب و تسهیل تردد آماده شده است.
وی با تأکید بر تشدید نظارت بر ناوگان حمل و نقل عمومی افزود: نظارت و کنترل ناوگان حمل و نقل بینشهری از مبدأ تا مقصد با دقت بیشتری انجام میشود و علاوه بر کنترلهای بینراهی با هدف ارتقای ایمنی سفرها و افزایش رضایتمندی مسافران، عملکرد رانندگان و شرکتهای حمل و نقل نیز از طریق سامانههای هوشمند مورد پایش و ارزیابی مستمر قرار خواهد گرفت.