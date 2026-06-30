به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آثار صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران درخششی کم‌نظیر در هفدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم احمدآباد هند (AIFF ۲۰۲۶) داشتند و شش اثر در بخش‌های مختلف این رویداد سینمایی معتبر نامزد دریافت جایزه شده‌اند.

این موفقیت بزرگ در حالی حاصل شد که آثار ارسالی از سراسر جهان در رقابتی فشرده برای راه‌یابی به این جشنواره حضور داشتند و انتخاب شش اثر ایرانی نشان‌دهنده کیفیت بالا و توانمندی هنرمندان و سازندگان تلویزیون ایران در عرصه بین‌المللی است.

آثار تلویزیون ایران که موفق به کسب نامزدی در این جشنواره شده‌اند عبارتند از:

۱. «موقعیت مهدی» (سینمایی)

۲. «از یاد رفته» (مستند)

۳. «ایستاده با گرگ» (مستند)

۴. «فیل کوچولو» (پویانمایی)

۵. «ماهی بادکنکی» (پویانمایی)

۶. «داینا کوچولوها» (پویانمایی)

این آثار در گونه‌های مختلف از جمله مستند، پویانمایی و فیلم داستانی تولید شده‌اند و تنوع آنها نشان‌دهنده توانمندی سیما در تولید محتوای متنوع و باکیفیت است.

جشنواره بین‌المللی فیلم احمدآباد (Ahmedabad International Film Festival - AIFF) یکی از رویداد‌های معتبر سینمایی در هند و آسیا محسوب می‌شود که هر ساله با هدف ترویج سینمای مستقل و هنری و ایجاد بستری برای تعامل فیلمسازان از سراسر جهان برگزار می‌گردد.

هفدهمین دوره این جشنواره در تاریخ ۸ تا ۱۰ مهر ۱۴۰۵ (۳۰ سپتامبر تا ۲ اکتبر ۲۰۲۶) در شهر احمدآباد هند برگزار خواهد شد.

جشنواره AIFF پذیرای آثار سینمایی، مستند، فیلم کوتاه و پویانمایی از کشور‌های مختلف است و با برگزاری نمایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های تخصصی، فرصتی ارزشمند برای فیلمسازان فراهم می‌کند تا آثار خود را به مخاطبان بین‌المللی معرفی کنند.

کسب شش نامزدی در یک جشنواره بین‌المللی معتبر، نشان‌دهنده کیفیت هنری و فنی بالا آثار تولیدی سیما؛ توانمندی در روایت داستان‌های جهانی با مضامین انسانی و فرهنگی؛ جذابیت بین‌المللی محتوای تولیدی برای مخاطبان و داوران بین‌المللی؛ و همچنین موفقیت در رقابت با آثار از کشور‌های مختلف جهان است.

اداره کل تأمین برنامه و رسانه بین‌الملل سیما مسئولیت عرضه بین‌المللی و مشارکت آثار تلویزیونی در جشنواره‌های معتبر جهانی را بر عهده دارد.