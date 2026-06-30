به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای بوشهر، از آغاز بی‌وقفه دور دوم آبیاری سال ۱۴۰۵ خبر داد.

عبدالطیف عباسی‌نژاد با بیان اینکه بازه زمانی هر دوره آبیاری در این شبکه بین ۳۵ تا ۴۰ روز برنامه‌ریزی شده است، اظهار داشت: این بازه زمانی به گونه‌ای تنظیم شده که تمامی نخلستان‌های تحت پوشش، متناسب با نیاز آبی خود از این موهبت بهره‌مند شوند.

وی وسعت کل شبکه تحت پوشش را ۱۶۹۴ هکتار عنوان کرد که در مجموع ۲۷۸ هزار و ۴۲۰ اصله نخل را در بر می‌گیرد.

عباسی نژاد افزود: عملیات دور اول آبیاری نخلستان‌های شبکه آبیاری و زهکشی اهرم بر اساس تقویم زمان بندی تا پایان خرداد ماه تکمیل شده است و در پایان این دوره آبیاری، ۲.۵ میلیون مترمکعب آب برای سیراب کردن تمامی نخیلات شبکه مصرف شد.

وی با تأکید بر حساسیت بالای این پروسه، از نقش مستقیم تیم عملیاتی خبر داد و گفت: به منظور مدیریت و نظارت بر این فرایند، تیم نظارتی شرکت آب منطقه‌ای بوشهر و با همکاری ارکان اجرایی شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی استان و همچنین مشارکت فعالانه چندین میرآب محلی، تمام مراحل آبیاری را رصد و پایش کرده‌اند تا آب با دقت و عدالت میان کشاورزان توزیع شود.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای بوشهر بیان کرد: تمرکز اصلی این شبکه آبیاری بر حفظ و حراست از نخیلات بوده و نخل تنها محصول عمده این منطقه است. با توجه به استمرار چرخه آبیاری در نخلستان‌های پیرامون این شبکه، محصولات سال جاری با کیفیت بیشتر و حجم بالاتری تولید خواهند شد.

عباسی‌نژاد از آغاز بدون توقف عملیات دور دوم آبیاری خبر داد و گفت: با پایان دور اول، بلافاصله فرآیند اجرای آغاز دور دوم آبیاری صورت گرفته است تا وقفه‌ای در چرخه تأمین آب مورد نیاز نخیلات به ویژه در فصل ثمردهی باغات ایجاد نشود.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم این روند در فصل گرم سال افزود: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و نیاز حیاتی نخل‌ها به آبیاری منظم، دور دوم آبیاری با همان دقت و نظارت تیم عملیاتی آغاز شده است و در تلاشیم تا با حفظ بازه زمانی استاندارد، از بروز تنش‌های آبی و افت کیفیت باردهی درختان جلوگیری کنیم.

عباسی‌نژاد بیان کرد: تجربه دور نخست نشان داد که با تعامل سازنده میان کشاورزان و تیم نظارتی، مدیریت توزیع آب به بهترین شکل ممکن انجام می‌پذیرد. در دور دوم نیز تمامی ظرفیت‌های شبکه و تلاش میرآب‌ها بر این متمرکز است که آب با کمترین تلفات و بالاترین راندمان ممکن به دست تمامی نخل‌داران برسد و روند رشد محصولات به‌صورت پایدار حفظ شود.

وی در پایان، درباره تأثیرات مثبت اتمام این دوره آبیاری برای باغداران منطقه گفت: با تکمیل این مرحله از آبیاری، شاهد کاهش تنش‌های آبی و بهبود وضعیت نخیلات خواهیم بود. این امر نه تنها باعث افزایش کیفیت محصول و باردهی درختان می‌شود، بلکه با تأمین به‌موقع نیاز آبی، دغدغه‌های معیشتی کشاورزان عزیز را کاهش داده و ضامن استمرار تولید خرما در این منطقه خواهد بود.