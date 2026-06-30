به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در راستای احقاق حقوق عامه و رفع موانع طرح عمرانی استان به صورت میدانی از طرح عمرانی پل سابله محور اهواز به سوسنگرد و چذابه (محور طریق‌الحسین) بازدید کردند.

وی در جریان این بازدید و پس از بررسی علل تکمیل نشدن این طرح اظهار داشت: قرار بود این پل در اربعین سال گذشته تکمیل و به بهره‌برداری برسد که متأسفانه به دلیل موانعی از جمله تأمین نشدن اعتبارات لازم، این امر محقق نشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان بیان کرد: با پیگیری‌های مستمر و جدی معاون حقوق عامه دادستانی و برگزاری چندین جلسه تخصصی، بخش قابل توجهی از موانع این پروژه برطرف شده است.

خلفیان ادامه داد: بر اساس رایزنی‌های انجام‌شده با پیمانکار طرح پیش بینی می‌شود این پل تا پیش از برگزاری راهپیمایی بزرگ اربعین حسینی امسال برای استفاده زائران امام حسین (ع) تکمیل شود.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی استان خاطرنشان کرد: دستگاه‌های متولی باید اهتمام بیشتری در رفع موانع پروژه‌های عمرانی داشته باشند.

وی در ادامه از معاون حقوق عامه دادستان مرکز استان و دادستان دشت آزادگان خواست پیگیری‌های لازم را تا تکمیل نهایی این پروژه و بهره‌برداری از آن پیش از اربعین حسینی به طور جدی دنبال کنند.