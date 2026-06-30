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صادرات کالاهای تولیدی خراسان جنوبی در سه ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزن ۷۴ درصد افزایش یافت.
مدیرکل گمرکات استان در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، گفت: از ابتدای امسال ۷۳۹ هزار و ۸۸۱ تُن کالای تولیدی به ارزش ۱۲۹ میلیون و ۶۹۸ هزار و ۷۷۴ دلار از گمرکات بیرجند، ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه مرزی ماهیرود به خارج از کشور صادر شد که از نظر ارزش ۵۳ درصد و از نظر وزن ۷۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.
کوهگرد عمده اقلام صادرات قطعی گمرک استان در این مدت را انواع شمش آهن، سیمان، صیفی جات، هیدروکربن، انواع ورق، انواعام دی اف، مصنوعات پلاستیکی، قیر و تخم مرغ اعلام کرد.
وی گفت: عمده این اقلام به کشورهای عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه و ترکمنستان صادر شده است.
مدیرکل گمرکات استان گفت: همچنین از ابتدای امسال ۴ هزار و ۶۳۶ تُن کالا به ارزش ۸ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۶۵۶ دلار به استان وارد شده که واردات کالا به استان از نظر ارزش ۱۶۰ درصد و از نظر وزن ۲۰۰ درصد افزایش داشته است.
کوهگرد عمدهی اقلام وارداتی به استان را برنج، کنجد، دستگاه مبدل برق خورشیدی، دستگاههای مرتبط با استخراج معدن، حبوبات، کشمش و صفحه خورشیدی عنوان کرد و افزود: این اقلام از کشورهای پاکستان، افغانستان، چین، هند و لهستان وارد شده است.