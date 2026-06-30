ضرورت ایجاد فضای جدید تدفین شهدا در گلزار امامزاده محمد(ع) کرج
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با تأکید بر ضرورت نگاه آیندهنگر در حوزه تکریم شهدا، خواستار طرح موضوع ایجاد فضای جدید تدفین شهدا در گلزار شهدای امامزاده محمد (ع) کرج در شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز البرز،
امیرحسین دانشکهن، با تأکید بر ضرورت نگاه آیندهنگر در حوزه تکریم شهدا، خواستار طرح موضوع ایجاد فضای جدید تدفین شهدا در گلزار شهدای امامزاده محمد (ع) کرج در شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت شد.
وی با بیان اینکه تحقق این مهم نیازمند همراهی و همافزایی دستگاههای عضو شورای ترویج است، اظهار داشت: دو موضوع اساسی باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد؛ نخست تثبیت محل جدید تدفین شهدا و دوم تأمین و تخصیص اعتبارات لازم برای آمادهسازی این فضا تا استان در شرایط مختلف از آمادگی کامل برخوردار باشد.
دانشکهن با اشاره به ضرورت آمادگی برای شرایط پیشبینینشده، افزود: هرچند وقوع حوادث قابل پیشبینی نیست، اما وظیفه دستگاههای مسئول آن است که زیرساختهای لازم برای تکریم شهدای والامقام را از امروز فراهم کنند تا در هر شرایطی بتوان در شأن این عزیزان و خانوادههای معظم آنان خدمترسانی کرد.
وی خاطرنشان کرد: خانوادههای معظم شهدا عزیزترین سرمایه خود را در راه اسلام و انقلاب تقدیم کردهاند و انتظار دارند فرزندانشان در مکانی شایسته و متناسب با جایگاه والای شهید آرام گیرند؛ از این رو فراهمسازی فضای مناسب برای تدفین شهدا، مسئولیتی فرهنگی و اجتماعی است که نیازمند همراهی همه دستگاههای متولی خواهد بود.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز در ادامه، بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیت دستگاههای اجرایی عضو شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف این شورا در گرو مشارکت فعال دستگاهها، تقسیم کار منسجم و اجرای برنامههایی است که بتواند فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت را بیش از پیش در جامعه نهادینه کند.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت نوآوری در اجرای برنامههای فرهنگی افزود: برنامههای ترویجی نباید صرفاً به شیوههای مرسوم محدود شود، بلکه باید با بهرهگیری از ظرفیت رسانهها، تشکلهای مردمی، نخبگان فرهنگی و ایدههای خلاقانه، برنامههایی ماندگار و اثرگذار طراحی و اجرا شود.
امیرحسین دانشکهن با تأکید بر ضرورت برنامهریزی همهجانبه برای برگزاری آیین تشییع رهبر شهید انقلاب، اظهار داشت: تشییع آیت الله خامنهای که عمر خود را در مسیر اعتلای اسلام، انقلاب و خدمت به ملت سپری کرد، صرفاً یک مراسم بدرقه نیست، بلکه جلوهای از قدردانی یک ملت نسبت به مجاهدتهای ماندگار رهبر شهید و تجلی وحدت، وفاداری و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز با اشاره به اهمیت این مراسم، اظهار داشت: پاسداشت مقام شهدا و تکریم رهبر شهید انقلاب اسلامی، تنها برگزاری یک آیین تشییع نیست، بلکه تجدید میثاقی دوباره با آرمانهای والای انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و ادامه راه شهیدان است. همه ظرفیتهای استان باید برای برگزاری مراسمی باشکوه، مردمی و اثرگذار بهکار گرفته شود تا این رویداد به بستری برای ترویج فرهنگ ایثار و انتقال پیام شهدا به نسل جوان تبدیل شود.