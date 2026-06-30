به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، هادی خرسندی اظهار داشت:با راه‌اندازی مجدد سیلوی بتنی مراغه و بازگشت آن به چرخه خرید تضمینی گندم کمبود ناشی از تعطیلی یکی از مراکز خرید به ظرفیت ۱۰ هزار تن به طور کامل جبران شد و علاوه بر آن ۱۰ هزار تن نیز به ظرفیت خرید تضمینی گندم شهرستان افزوده شد.

وی اضافه کرد:در سال زراعی امسال پنج مرکز خرید تضمینی با ظرفیت مجموع ۴۰ هزار تن آماده خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان هستند و تمهیدات لازم برای خرید به‌ موقع و تسهیل فرآیند تحویل محصول از گندمکاران فراهم شده است.

وی با اشاره به عوامل اجرایی خرید تضمینی گندم گفت:عملیات خرید در مراکز تعیین‌ شده با همکاری ۵ کارشناس عامل تشخیص و ۵ کارشناس عامل ذیحساب انجام می‌شود که از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراغه برای انجام وظایف محوله معرفی شدند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مراغه گفت:تمامی عوامل اجرایی در راستای رسالت اصلی بخش کشاورزی یعنی تامین و حفظ امنیت غذایی با تمام توان در حال خدمت‌رسانی به کشاورزان و اجرای مطلوب برنامه خرید تضمینی گندم هستند.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری کشاورزان مراکز خرید و دستگاه‌های مرتبط، روند خرید تضمینی گندم در شهرستان مراغه به شکل مطلوب انجام شده و زمینه حمایت موثر از تولیدکنندگان این محصول راهبردی فراهم شود.