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مدیر جهاد کشاورزی مراغه از افزایش ۳۳ درصدی ظرفیت خرید تضمینی گندم در این شهرستان در سال زراعی امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، هادی خرسندی اظهار داشت:با راهاندازی مجدد سیلوی بتنی مراغه و بازگشت آن به چرخه خرید تضمینی گندم کمبود ناشی از تعطیلی یکی از مراکز خرید به ظرفیت ۱۰ هزار تن به طور کامل جبران شد و علاوه بر آن ۱۰ هزار تن نیز به ظرفیت خرید تضمینی گندم شهرستان افزوده شد.
وی اضافه کرد:در سال زراعی امسال پنج مرکز خرید تضمینی با ظرفیت مجموع ۴۰ هزار تن آماده خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان هستند و تمهیدات لازم برای خرید به موقع و تسهیل فرآیند تحویل محصول از گندمکاران فراهم شده است.
وی با اشاره به عوامل اجرایی خرید تضمینی گندم گفت:عملیات خرید در مراکز تعیین شده با همکاری ۵ کارشناس عامل تشخیص و ۵ کارشناس عامل ذیحساب انجام میشود که از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مراغه برای انجام وظایف محوله معرفی شدند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مراغه گفت:تمامی عوامل اجرایی در راستای رسالت اصلی بخش کشاورزی یعنی تامین و حفظ امنیت غذایی با تمام توان در حال خدمترسانی به کشاورزان و اجرای مطلوب برنامه خرید تضمینی گندم هستند.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری کشاورزان مراکز خرید و دستگاههای مرتبط، روند خرید تضمینی گندم در شهرستان مراغه به شکل مطلوب انجام شده و زمینه حمایت موثر از تولیدکنندگان این محصول راهبردی فراهم شود.