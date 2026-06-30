به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، طی دو روز گذشته ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت تأمین برق کشور افزوده شده؛ ظرفیتی که مستقیماً در اختیار بخش‌های تولید قرار می‌گیرد.

محمد اله‌داد با اشاره به نقش مؤثر مشارکت شهروندان در مدیریت مصرف برق اظهار کرد: همراهی قابل توجه مشترکان خانگی در کاهش مصرف برق طی روز‌های اخیر که به صرفه‌جویی حدود ۵۰۰ مگاوات منجر شده، اقدامی ارزشمند و امیدبخش است که جای قدردانی دارد.

وی افزود: برق صرفه‌جویی شده به بخش‌های مولداقتصاد اختصاص یافته تا در مسیر تقویت تولید، توسعه زیرساخت‌های ملی و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی کشور به‌کار گرفته شود.

مدیرعامل توانیر با تأکید بر ضرورت تداوم مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف تصریح کرد: از مشترکان انتظار داریم با رعایت الگو‌های مصرف بهینه، صنعت برق را در تأمین پایدار انرژی در سراسر کشور همراهی کنند تا امکان حمایت مؤثرتر از بخش تولید و خدمت‌رسانی بهتر به هموطنان در نقاط مختلف ایران فراهم شود.

اله‌داد در پایان خاطرنشان کرد: استمرار این همراهی ملی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در پایداری شبکه برق کشور و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی ایفا کند.