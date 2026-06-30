معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به اجرای ۵ تقاطع غیرهمسطح در بروجرد ، بر رفع موانع تأسیساتی در مسیر ساخت آنها تآکید کرد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، معاون عمرانی استاندار لرستان در جلسه بررسی و رفع موانع تأسیساتی طرح های تقاطع‌های غیرهمسطح بروجرد اظهار کرد: شهرداری بروجرد با مسئولیت پذیری اجرای همزمان پنج تقاطع غیرهمسطح، اقدام بزرگی را آغاز کرده و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) نیز همانند سایر طرح های عمرانی استان، با توان فنی مناسب اجرای این طرح‌ها را بر عهده دارد که جای قدردانی دارد.

مهدی مجیدیافزود: با توجه به تأکید استاندار لرستان بر تسریع در اجرای طرح های عمرانی و بهره‌برداری از آنها در زمان وعده داده شده، استانداری وظیفه خود می‌داند هرگونه اختلاف یا مانع میان دستگاه‌های اجرایی را در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف کند تا طرح ها بدون وقفه ادامه پیدا کنند.

معاون عمرانی استاندار لرستان با اشاره به مصوبات این جلسه گفت: شرکت گاز استان متعهد شد از ابتدای هفته آینده تیم اجرایی خود را در محل طرح تقاطع شهید سلیمانی مستقر کرده و عملیات جابه‌جایی خطوط گاز در تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی را آغاز کند. این اقدام در حالی انجام می‌شود که هنوز فرآیند انعقاد قرارداد و ارائه ضمانت‌نامه به طور کامل نهایی نشده، اما به منظور جلوگیری از تأخیر در طرح، عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

مجیدی با اشاره به وضعیت طرح تقاطع غیرهمسطح میدان امام (ره) بیان کرد: این طرح هم‌اکنون حدود ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اما وجود تأسیسات آب و فاضلاب موجب شده پیمانکار عملاً جبهه کاری مؤثری در اختیار نداشته باشد. انتظار می‌رود شرکت آب و فاضلاب نیز در سریع‌ترین زمان نسبت به جابه‌جایی تأسیسات اقدام کند تا با استفاده از شرایط مناسب آب‌وهوایی، طرح با سرعت بیشتری تکمیل شده و در صورت رفع این موانع، امکان بهره‌برداری آن در هفته دولت فراهم شود.

وی درباره طرح زیرگذر نواب نیز گفت: در این طرح که تازه شروع شده تنها یک خط انتقال آب به‌عنوان معارض وجود دارد که مقرر شد شرکت آب و فاضلاب پیگیری لازم را برای جابه‌جایی آن انجام دهد.

معاون عمرانی استاندار ادامه داد: در تقاطع غیرهمسطح دستجردی مطالعات و طراحی نهایی هنوز به پایان نرسیده و بر اساس نظر کارشناسی، تعمیق لوله گاز راهکار پیشنهادی برای رفع معارض تأسیساتی است که مشکل خاصی در اجرای آن وجود ندارد.





مجیدی همچنین درباره معارض فیبر نوری تصریح کرد: مقرر شد بازدید میدانی توسط دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شود و در صورت تأیید فرسودگی یا بلااستفاده بودن خطوط موجود، عملیات اجرایی طرح بدون تأخیر ادامه یابد.

وی تأکید کرد: با توجه به اهمیت این طرح ها در روان‌سازی ترافیک و افزایش رضایتمندی شهروندان، هیچ‌گونه تعطیلی یا وقفه در روند اجرای آنها قابل توجیه نیست و استانداری لرستان مطابق تأکیدات استاندار، آمادگی دارد هر زمان طرح ها با مشکل یا ناهماهنگی میان دستگاه‌ها مواجه شدند، برای رفع موانع ورود کند.

معاون عمرانی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در ایام جنگ تحمیلی اخیر نیز هیچ پروژه طرح تاب اجرای طرح ها افزایش یافته و مردم هرچه سریع‌تر شاهد بهره‌برداری از این طرح‌های مهم عمرانی باشند.

مجیدی گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف شدند ظرف مدت تعیین‌شده نسبت به جابه‌جایی تأسیسات مزاحم اقدام کنند تا جبهه‌های کاری طرح ها به طور کامل در اختیار پیمانکار قرار گیرد و روند اجرای تقاطع‌های غیرهمسطح بروجرد با سرعت بیشتری ادامه یابد.