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باید برخاست، یک سبک زندگی عزتمندانه برگرفته از قیام عاشورا

در حالی که به مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب نزدیک می‌شویم مردم غیور پایتخت آماده میزبانی از هموطنان از سراسر کشور می‌شوند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۹- ۰۹:۵۵
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برچسب ها: مراسم تشییع شهید ، رهبر انقلاب ‌ ، تجمع مردمی
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