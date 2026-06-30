پخش زنده
امروز: -
رئیس شورای هیئتهای مذهبی مازندران از استقرار ۳۰۰ موکب در مسیر تهران به شمال، ۵۰ موکب در مشهد مقدس و آمادهسازی ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برای خدمترسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس شورای هیئتهای مذهبی مازندران از برنامهریزی گسترده برای خدمترسانی به زائران آیین تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: ۳۰۰ موکب در مسیر تهران به شمال، بیش از ۵۰ موکب در مشهد مقدس و ۲۰۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام مردم پیشبینی شده است.
باقری افزود: در سه محور طریقالرضا، جاده هراز (آمل) و محور قائمشهر - فیروزکوه، بیش از ۳۰۰ موکب مستقر خواهند شد تا به زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خدمات پذیرایی و رفاهی ارائه کنند.
وی با اشاره به برنامهریزی برای اعزام مردم از سراسر استان اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ دستگاه اتوبوس از ۲۲ شهر و شهرستان مازندران برای جابهجایی زائران آماده شده است.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی مازندران همچنین گفت: بیش از ۵۰ موکب نیز از سوی هیئتهای مذهبی استان در مشهد مقدس برپا خواهد شد تا از زائران و شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید پذیرایی کنند.