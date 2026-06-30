قیمت گذاری مسکن در سمنان در پیچ و تاب قوانین و محاسبات نامتعارف مشکلاتی را برای شهروندان بوجود آورده است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ محمدرضا برهانی کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه اجاره‌بها در ایران تابعی از چند عامل کلیدی است گفت: نرخ تورم، افزایش قیمت مسکن و زمین و کمبود عرضه ، اجاره بهار را تعیین می کند.

وی افزود : البته قانون هم برای این افزایش، سقف تعیین کرده؛ یعنی مالک فقط مجاز است اجاره‌بها را نسبت به سال قبل، تا سقف مشخصی بالا ببرد.

اسماعیل طاهری رئیس اداره نظارت بر اجرای طرح‌های مسکن و بازآفرینی استان سمنان هم گفت: بهترین روش برای کنترل بازار مسکن، مدیریتِ عرضه و تقاضاست. وقتی عرضه افزایش پیدا کند و گزینه‌های پیش روی خریدار بیشتر شود، او به دنبال واحدی می‌رود که با نیاز و بودجه‌اش همخوانی دارد؛ این اتفاق طبیعی، جلوی سوداگری و افزایش بی‌رویه‌ی قیمت را هم می‌گیرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان هم در خصوص روند قیمت گذاری زمین و مسکن و تعیین اجاره بها در این استان توضیح داد.